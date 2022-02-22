Одна из версий крушения военного самолета Ан-26

15:44 30 Сентябрь Киев, Украина

Следствие по делу о крушении военного самолета Ан-26 не исключает, что одной из причин катастрофы является наличие человеческого фактора, который мог наложиться на технические неисправности судна.

Об этом написал вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский на своей странице в Facebook.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - заявил Уруский.

По его словам, следователи провели ряд мероприятий, среди которых назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы.