Одна из версий крушения военного самолета Ан-26

Следствие по делу о крушении военного самолета Ан-26 не исключает, что одной из причин катастрофы является наличие человеческого фактора, который мог наложиться на технические неисправности судна.
Об этом написал вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский на своей странице в Facebook.
По его словам, следователи провели ряд мероприятий, среди которых назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы.
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