Очередной локдаун разорит украинцев

21:09 26 октября Киев, Украина

Правительство не исключает ужесточение карантина в ближайшее время, вплоть до локдауна , директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, как это может отразиться на простых украинцах и стране.



"Если закроют экономику, как это было весной, мы увидим опять закрытые рынки. И цены в супермаркетах не будут соответствовать рыночным. Овощи, фрукты, которые в сезон у обычного селянина, фермера - дешевле, в супермаркетах есть и будут - дороже при качестве явно ниже. Мы начнем переплачивать.



Напоминаю, что с этого года многократно увеличились случаи мошенничества в Интернете. Появилось огромное количество Интернет-магазинов - подделок. Это будет продолжаться. Контроля со стороны государства больше не стало. Когда пропадает офлайн торговля, онлайн-торговля начинает работать на максимальных оборотах. И мошенники однозначно этим будут пользоваться. Потребителям нужно быть предельно внимательными. Перед перечислением денег - максимально всё перепроверить.



Отдельно хочу отметить, что потребители в ожидании повторного закрытия экономики ужали свои расходы. Мы видим падение продаже по многим сферам. На местах ситуация еще хуже, чем в Киеве.





У населения - плохие ожидания на конец этого года и на всю зиму. Никто не понимает, что государство еще придумает. Семьи не знают, как планировать свой бюджет, чтобы не остаться нищими, без средств к существованию.

Еще одна проблема, которая так и не решена - транспорт. Мы понимаем, что люди не бросят работу. А по транспорту идут ужесточения: сокращается количество маршрутов, заполняют только сидячие места и т.д. А как люди поедут, если транспорта и ранее не хватало, а теперь - и подавно? Требования выставили, а условий, чтобы это работало, не создали. Что будет происходить в красных зонах - трудно даже представить. О чём думает центральная власть, когда принимает соответствующие решения или дает невыполнимые рекомендации?



Придется переплачивать, искать такси. Но на это у многих денег нет. Это как в классической комедии – "наши люди в булочную на такси не ездят".



Еще одна проблема - ЖКХ. В момент жесткого весеннего карантина многие перестали платить. Просчитала ли власть, что будет, если закроют экономику в отопительной период - и платежи упадут на мизер? А если не будут вывозить мусор, мы кроме коронавируса, можем получить еще и чуму. Крысы, неубранные отходы и тому подобное...



Как обычный гражданин и потребитель - я не понимаю, что происходит. Как, думаю, многие. При этом запас прочности у многих украинцев - крайне низкий".