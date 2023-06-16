Очередной «аналогов нет» перешел в мифы российской пропаганды

00:02 26 мая Киев, Украина

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые описывались как оружие “которое невозможно сбить”, летят медленнее, чем утверждалось российскими говорящими головами. Их заявленная скорость 10-12 тыс. км/ч. Однако, на самом деле, эти “вундервафли” не достигают заявленной скорости, так как могут быть сбиты системами ПВО «Patriot», которые могут сбить ракеты, летящие только в два раза медленнее.

К слову, «Кинжал», это, якобы, “новейшая разработка РФ” и, конечно же, “аналогов ей в мире нет”. Ее создавали с целью “уничтожения кораблей НАТО, систем корабельной обороны, поражения наземных объектов и систем ПВО”. То есть, недавняя атака на Киев, когда удалось с помощью «Patriot» сбить все 6 ракет «Кинжал» выпущенных агрессором, была направлена именно на уничтожение переданных США комплексов противовоздушной обороны. В результате, все ракеты были уничтожены.

Вот что происходит, когда за модернизацию армии берутся “фанерные маршалы”. “Шойгу, Герасимов.. Где боеприпасы..” (с).