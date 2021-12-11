Очередное продление карантина было необходимо?!

Карантин снова продлен, по мнению главы Института публичной политики Сергея Быкова, данные меры были неизбежны из-за халатного отношения украинцев к серьезности проблемы, поэтому не может идти никакой речи об умеренном карантинном режиме.
Эксперт считает, что переход на более умеренные меры карантина невозможен на сегодня из-за легкомысленного отношения к режиму со стороны населения.
Постановление было принято Кабмином с однодневной доработкой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против длительного карантина. Кроме того, в ОПУ заявляли, что Украина готова ко второй волне пандемии.
Как известно, карантин из-за коронавируса продолжается в Украине с марта. Сегодня ряду областей все еще не рекомендуется ослаблять ограничения из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против длительного карантина. Кроме того, в ОПУ заявляли, что Украина готова ко второй волне пандемии.
Как известно, карантин из-за коронавируса продолжается в Украине с марта. Сегодня ряду областей все еще не рекомендуется ослаблять ограничения из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.
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