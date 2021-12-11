Очередное продление карантина было необходимо?!

16:33 23 Июль Киев, Украина

Карантин снова продлен, по мнению главы Института публичной политики Сергея Быкова, данные меры были неизбежны из-за халатного отношения украинцев к серьезности проблемы, поэтому не может идти никакой речи об умеренном карантинном режиме.

«Сегодняшние действия Кабинета министров - абсолютно оправданы и необходимо принимать превентивные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Но в Украине сами люди недостаточно придерживаются правил и рекомендаций, которые предоставляет Минздрав, и правила, закрепленные в постановлениях, и это все приводит к тому, что карантин затягивается», - сказал Быков.

Эксперт считает, что переход на более умеренные меры карантина невозможен на сегодня из-за легкомысленного отношения к режиму со стороны населения.

«Многие страны сейчас готовятся ко второй волне эпидемии. Например, в Австрии восстановили масочный режим и контроль на границе с балканскими странами, поскольку многие австрийцы ездят отдыхать на юг, но не придерживаются санитарных правил. Так и в Украине - мы наблюдаем, что люди дерзко относятся к карантинным мерам и не выполняют их, что повышает риск того, что мы можем снова вернуться к острым фазам эпидемии», - пояснил эксперт.