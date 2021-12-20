Оценки из аттестата влияют на поступление в ВУЗ?!

19:33 29 Июль Киев, Украина

К сожалению аттестат , это не объективная оценка знаний, он отображает не только успехи в учебе, но и отношение педагогов к ученику, активность родителей и прочее. Средний балл из аттестата может сыграть определенную роль при поступлении в ВУЗ

Так считает директор по учебной работе специализированной школы №23 Киева Владимир Онацкий. Сейчас, с учетом «Правил приема в высшие учебные заведения», средний балл аттестата учитывается при поступлении не полностью – только 10% или не учитывается вовсе. К тому же, не все вузы одинаково подходят к учету школьных оценок, при отборе абитуриентов.



Отличник, сдавший ВНО на 200 баллов, благодаря аттестату сможет получить максимум 20 баллов.





Но что, собственно, отражает средний балл свидетельства? В идеале он должен отражать успешность выпускника школы. И тогда его учет имел бы смысл. На самом же деле он может отображать не только академические успехи юноши или девушки, но и другие вещи (лояльность педагогов, активность родителей и тому подобное).

«Можно предположить, что средний балл свидетельства об образовании отражает уровень учебных достижений учащихся. Но для вузов важен не мифический уровень знаний по всем предметам, а реальный (по тем дисциплинам, которые станут базовыми при овладении профессией)», - объясняет автор.

Говорить о реальных знаниях абитуриента по всем предметам можно было бы, если бы ВНО сдавали не по выборочным школьным предметам. Однако это невозможно.