Оценка реформы Нацбанка Украины

19:39 15 Июль Киев, Украина

На этой неделе может появиться новый глава Нацбанка Украины, координатор группы "Экономическая модернизация" гражданской платформы "Нова країна", предприниматель Павел Себастьянович считает, что позитив от реформы НБУ перевешивается негативом.



"Реформы в НБУ воспринимаются украинцами неоднозначно.



С одной стороны – это очищение банковской системы от мошенников, которые с помощью привлечения депозитов и последующим исчезновением банков просто грабили население.



С другой стороны:



– закрытие вполне рабочих банков;



– рефинансирование "своих" банков или за откаты;



– падение гривны в три раза в 2014-2016;



– ревальвация гривны в 2019;



– высокая ставка рефинансирования и вымывание средств банков из реального сектора экономики в депозитные сертификаты.



Как видим, позитив от реформы НБУ, про которую так много писали в предыдущие годы, перевешивается накопившимся негативом. А основная причина, я думаю, в отсутствии экономического роста, ответственность за который НБУ просто снял с себя. Хотя мировая практика центробанков – отвечать за экономический рост и создание новых рабочих мест.



Ну и основная претензия предпринимателей – отсутствие дешевых кредитов. Но это совсем не заботит руководство НБУ. Возможно, смена руководства (Верховная Рада 3 июля уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка, его преемник пока не назначен – ред.) поможет обратить внимание на реальный сектор экономики".