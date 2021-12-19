Обсуждение и только: в Брюсселе поговорили о численности войск России у границ Украины

Генсек НАТО заявил: “В последние недели мы наблюдали большое и необычное скопление российских войск рядом с границей Украины. Такое уже было, когда Россия наращивала свои силы в черноморском регионе и в Крыму в начале этого года. НАТО пристально следит за ситуацией”. Глава украинского МИДа подтвердил слова Столтенберга и добавил: “Россия привезла еще весной на границу много техники, и она никуда не делась. Сейчас ситуация только усугубляется. Россия демонстрирует, что они быстро могут активировать те войска, которые там находятся. Россия подливает масла в огонь”.
Впрочем, сложившаяся ситуация с российскими войсками на границе не новость. При условии, что Россия развязала с Украиной войну, ее войска на границе вполне логичный шаг. Не понятно, почему генсек НАТО говорит о “необычности” размещения войск оккупанта. Стоит отметить, что весной, по данным разведок и источникам внутри стана врага, концентрация российских военных только на юго-восточных границах составляла порядка 110 тыс. человек. Поэтому распределение техники и личного состава от юга до севера, с учетом обстоятельств, это норма.Другой вопрос, как эффективно противостоять будущей агрессии, если Украина до сих пор не вернула себе Донбасс и Крым, а НАТО и страны ЕС поддерживают нашу страну лишь словесно? В североатлантическом альянсе говорят о безоговорочной поддержке Украине против российского агрессора, в тоже время, дальше слов и пожертвования оружия эта поддержка не распространяется. Что это, как не страх, перед Россией, против которой уже более семи лет ведет войну украинский народ в одиночку, ведь кроме украинцев на передовой никого нет. А разговоры, в том числе на высшем уровне, ни к чему так и не привели. Введение санкций, Минский и Нормандский форматы и уж тем более осуждения не могут защитить Украину, ее территории, жизни ее солдат от пули военного агрессора и захватчика. Сколько можно говорить, может пора действовать?
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