ОБСЕ поддерживает Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал комментарий о прошедшей встрече Постоянного совета ОБСЕ, который состоялся 13 января: “Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат — в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть”.

Эмоции Кулебы относительно поддержки ОБСЕ не до конца понятны. Поддержка, о которой говорит министр, не может не существовать хотя бы потому, что на протяжении более чем 7-и лет, Россия ведет войну против Украины и об этом знают все. Поэтому, словесная поддержка потеряла всякий смысл уже как несколько лет. Сейчас необходимы конкретные шаги по сдерживанию Путина и его планов продолжать войну на Донбассе, а также осуществлять попытки по деэскалации Крыма. Поддержка, о которой сказал Кулеба, равносильна призывам к России прекратить агрессию. Время дипломатии прошло.