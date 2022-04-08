Образованность рашистского командования ниже школьников

После того, как рашисты начали покидать север Украины, одними из первых убежали оккупанты, пребывавшие в радиоактивной зоне Чернобыльской АЭС. На данный момент, минобороны агрессора подтвердило, по крайней мере, один случай смерти вызванный острой лучевой болезнью. Кроме того, в Мозыре более 78 оккупантов находятся в тяжелом состоянии с признаками облучения радиацией. Причина, по которой рашисты теперь умирают долгой и мучительной смертью стал приказ – окопаться в «Рыжем лесу».

Неужели их командиры не знали, что такой приказ – верная смерть для их подчиненных. Притом, что это не просто пуля, осколок или прямое попадание снаряда, после чего наступает мгновенная или относительно быстрая смерть. Получив смертельную дозу радиации, у человека один за одним отказывают органы, буквально разлагаясь внутри организма, он испытывает ежесекундно страшные боли, которые длятся порой днями.

Видимо, облучение радиацией – “миф” для рашистов. По крайней мере, так считает генерал-майор Владимир Шаманов, который заявил: “Все разговоры, про, якобы, облучение в «Рыжем лесу» и Чернобыле – лож. Эти позиции занимали еще партизаны во время Великой отечественной войны, и не у кого из них лучевой болезни не было”. Объяснять абсурдность сказанного этим человеком не стоит.

Несмотря на подтверждения минобороны оккупантов о первой смерти от облучения, генерал-майор, видимо, решил до конца поддержать байку “потерьнет” и, что рашистов не берет даже радиация.

О какой победе оккупантом может идти речь с таким командным составом?