Обращение к нации президента Зеленского

На днях известный украинский журналист–интервьюер Дмитрий Гордон в весьма грубоватой манере сподвиг президента Украины выступить с обращением к нации, поскольку до дня Х остается все меньше времени, а народ, получая ворох противоречивой информации, находится в растерянности.

Началась паника во власть имущих кругах и чартеры из Украины полетели как семена одуванчика в разные страны, ну в основном конечно в зажиточные европейские. Упорхнули все денежные мешки, кто раньше, кто позже. Даже два десятка народных избранников решили сберечь себя и свои семьи для благ народа разумеется.

Остался только Коломойский, но не спешите называть его патриотом, разгадка кроется в США, которые жаждут заключить его в свои, нет не объятия – тюрьмы за «подрыв веры общественности Украины в демократию». Если исходить из того, что санкции объявляются лицам, несущим угрозу США, то попрание украинских демократических институтов прямо объявляет о том, в чьих интересах действует политическая элита Украины.

Чтобы не разбежались остальные, 14 февраля Владимир Александрович обратился таки к нации.

«Нас пугают большой войной», начинает Зеленский, не уточняя кто именно рисует карты готовящегося нападения, каждый раз перенося дату начала вторжения под новым предлогом.

«Мы сильны» – объявляет гарант конституции, мы победили пандемию. Наверное 103 тысячи жертв ковида так не думают. Не думают так и украинские ученые, которым не дали денег на завершение исследований по созданию собственной вакцины.

«У нас сильная армия», продолжает свою песнь Зеленский, но соцопросы говорят об обратном. Армия в упадке и престиж службы в обществе тает с каждым днем.

Гордон раскрыл глаза российским матерям, отметив, что погибать будут их сыновья, а не руководство страны. Судя по стремительному бегству «народных избранников всех уровней», наше руководство тоже не стремится лить кровь за свободу и независимость, а страну пусть защищает «пожилая жительница Мариуполя с автоматом». Зеленский предложил всем родину покинувшим депутатам и госслужащим в 24 часа вернуться в Украину, ведь это их долг.

Ведется война и на информационном фронте. Зеленский обратился к журналистам, которые выполняют заказ сбежавших олигархов, с просьбой доводить до народа «правдивую информацию», наверное ту, которую хочет слышать Банковая. То, что расходится с мнением «слуг народа» объявляется вне закона без особых объяснений, санкции СНБО и закрытие каналов стали уже нормой.

Зеленский с гордостью говорит о победе дипломатии и поддержке со стороны всех лидеров цивилизованного мира. Тут и Макрон, который анонсировал исполнение Киевом минских соглашений, а на следующий день Украина это опровергла.

Это и Шольц, который с трибуны в Киеве заявил, что принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Это и заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, который уж очень быстро высказал поддержку Украине, если вдруг она передумает вступать в Альянс. Оно и понятно, этот вариант устроил бы всех, ведь пойди НАТО на уступки России и заяви о нерасширении блока – это можно расценивать как полную капитуляцию перед Россией. Принять Украину тоже нельзя – неизбежной войны с ядерной державой никто не желает.

Зеленский утверждает, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента, а мне кажется, что в последнее время от Украины сильно зависят рейтинги европейских чиновников, которые набирают политические очки, играя в миротворцев.

Последняя серьезная новость сегодня – возвращение российских войск Южного и Западного округов в места постоянной дислокации. Посмотрим какой политик объявит себя голубем мира и припишет эту заслугу себе.

А пока готовимся к празднику Единства, высочайший указ уже подписан.