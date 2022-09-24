Обмен пленных – еще одна победа Украины

В ходе успешно проведенной работы, при участии главы офиса президента Украины, главы ГУР, команды омбудсменом, из плена в Украину были возвращены 215 военнослужащих, среди которых 108 человек из подразделения «Азов». 5 командиров «Азова», по условиям договоренностей с Реджепом Эрдоганом, который также выступал посредником между РФ и Украиной, останутся в Турции до окончания войны.

Российская сторона получила в общей сложности 55 военнопленных – несколько офицеров, трех боевиков Донбасса и рядовых ВС РФ. Одним из переданных россиянам пленных стал Виктор Медведчук. По словам заместителя контрразведки Украины, с экс-депутата не сняты обвинения по статье госизмена, он передал все необходимы данные о других предателях.

Для россиян, “питавшихся” кремлевской пропагандой на протяжении двадцати лет, это стало, сравни предательству. Особенно, на фоне объявления мобилизации. Когда им рассказывали, что азовцев никто менять не будет, а вскоре они и вовсе будут казнены, зомбированные россияне ликовали. Теперь же, говорят о тотальной лжи со стороны государства и лично Путина, отказываются “мобилизоваться”. Но самый главный вопрос, который мучает всех россиян – кто такой Медведчук и зачем он нужен России?