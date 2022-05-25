Обман кремля не проходит мимо

Как ни странно, но в первые два месяца войны, рашисты показали, насколько сильной может быть пропаганда кремля. В сети одно за одним появлялись видео с похорон оккупантов, где матери и жены погибших в Украине продолжали оправдывать кровавый режим “бункерного”. Для них жизнь родного человека оказывалась не такой важной, как “цели великой державы”.

В тот момент, за пределами страны-агрессора, люди поняли, что расчет на протесты из-за десятков тысяч убитых рашистов не сработал, а фраза – “бабы еще нарожают”, для зомбированного населения, стала девизом.

Как оказалось, для того, чтобы горе возобладало над пропагандой, необходимо было время. Речь не о движении “Свобода россии”, так как эти люди с самого начала выступали против режима диктатора в кремле и теперь получили возможность, что-то изменить. Речь о тех семьях, в чьи дома пришел “корешок извещения” о смерти близкого человека.

Дмитрий Шкребец, отец матроса погибшего на крейсере «москва», начал предъявлять обвинения лично хозяину кремля и высшему офицерскому составу. Он говорит о том, что правительство и военные скрыли истинную причину повлекшую пожар, скрывают численность погибших, отрицают тот факт, что на флагмане погибли срочники и обвиняет руководство страны в умышленном затоплении судна, чтобы скрыть число погибших. Также, он угрожает, что лично во всем разберется и никто его не остановит, чтобы свершить правосудие.

Примечательно, что Шкребец, как и миллионы зомбированных страны-агрессора, ранее поддерживал “бункерного” и войну против Украины. Его обвинение может спровоцировать бунт родных, а затем и других граждан противника на восстание. В то время, когда он продолжает писать гневные обвинения в адрес кремля, тысячи гробов ежедневно возвращаются обратно. Но, самой большой ошибкой правительства оккупантов стало умышленное зачисление множества рашистов в без вести пропавших и отказ выплачивать обещанные компенсации. Лож и жадность должны привести к тому, что против “бункерного” и его свиты восстанут даже зомбированные.