Обезумевшая религия рашистов

Культ войны в России настолько силен, что для военных создали отдельный храм. Его официальное название – «Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации».

Выходит, военные РФ получают “благословение Господне” на убийство людей. Вероятно, военные преступления “можно легко оправдать”, если прийти в это заведение и исповедаться “батюшке”. В этом случае не удивительно, почему церковные деятели страны агрессора “благословляют войну” и поддерживают официальную власть в ее стремлении возродить тоталитарный режим Советского союза, в котором, между прочим, разрушали церкви и репрессировали церковных деятелей.

Множество собранных материалов независимыми расследователями указывают на то, что церковь во времена СССР использовалась КГБ для шпионажа как за собственными гражданами, так и за рубежом. В 90-х “служители Бога” пользовались льготами от государства, чтобы ввозит табак и алкоголь. За последние несколько лет удалось найти данные о сотрудниках ГРУ РФ и ФСБ, которые под видом священников проводили шпионскую деятельность в странах Африки, Азии и Европы.

Вполне естественно, что “служители Бога” в России построили специальный храм для военных, вот только бог у них, по всей видимости, собственный, российский, со своими законами и виденьем на нерушимые законы. Все дальше рашисты возвращаются в уклад древних племен, от которых они произошли, если уже возводят храмы войны и молятся богам, чтобы уничтожать людей.