Обещать - не значит жениться или как НАТО обманул Украину

Статья президента США Джо Байдена в The New York Times о том, что они будут и не будут делать в Украине нашла многочисленные отклики в экспертных кругах, да и простого обывателя. Многие сочли позицию Соединенных штатов по Украине трусоватой.

Объявив Путина мясником, который не должен остаться у власти, Джо Байден отмотал назад и заявил, что Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения. Войны между НАТО и Россией Америка будет стараться всячески избегать пока США или их союзники не будут атакованы. Только в этом случае американские войска возможно будут отправлены в Украину и станут атаковать россиян.

Также Джо Байден еще раз подчеркнул, что не одобряет нанесение ударов ВСУ за пределами Украины и заручился гарантиями официального Киева о недопущении применения недавно поставленной реактивной системы залпового огня М-142 HIMARS по территории России. Это настолько важно для Америки, что Байден подчеркнул – они «не позволяют» Украине наносить удары по России.

Все это словоблудие оставляет привкус предательства или по крайней мере непоследовательной переменчивой позиции самих США по Украине.

Недавно президент США вообще сказал, что ситуацию нужно урегулировать путем переговоров и неизвестно чем они закончатся в плане территорий, ну а так да, ничего об Украине без Украины и нам не собираются указывать что делать и чего не делать.

Итальянский социолог Алессандро Орсини прямо обвинил западные страны в нарушении обещания отправить в Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта. По его мнению «НАТО, США, Запад - группа серийных предателей» которые всячески убеждали руководство Украины в установлении бесполетной зоны и отправке войск НАТО в случае «любой непредвиденной ситуации». Разве то, что произошло 24 февраля не попадает под это определение?

С 2014 года на территории Украины проводятся ежегодные тактические учения Rapid Trident в которых принимают участие тысячи военнослужащих ВС НАТО, тоже можно сказать про морские Sea Breeze и нескольких учениях меньшего масштаба. Каждый год нас убеждали в приближении вооруженных сил Украины к стандартам стран-членов НАТО и все это осталось пустым звуком.

Старший научный сотрудник по авиации и военным технологиям Королевского института объединенных вооружений (RUSI) Джастин Бронк высказал свое экспертное мнение о введении бесполетной зоны над Украиной. В своем онлайн-журнале RUSI Defens Systems, редактором которого является, он 10 марта 2022 года опубликовал большую статью, под названием «Бесполетная зона Украины была бы неэффективной, опасной и подарком для Путина».

В которой поясняет, что любые попытки стран НАТО установить бесполетную зону неминуемо повлекут за собой прямой бой российской авиации с истребительной авиацией Альянса, послужат доказательством экзистенциальной угрозы со стороны Блока и оправдают «вторжение на опережение», этот «подарок» просто необходим для поддержания действующей власти Кремля.

Про невозможность направить воинский контингент для противостояния российской агрессии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в январе еще до агрессии, дескать не члены мы НАТО и их плюшки на нас не распространяются. Так возьмите нас, сколько можно… Столтенберг громко кричал, что не позволит России указывать кого брать, а кого нет, и что мы видим... Швеция и Финляндия поддержаны США… вы серьезно? Могущество страны или структуры определяется независимостью при принятии решений, способностью проводить твердую и конструктивную политику, не вижу этого ни от Запада ни от Альянса.