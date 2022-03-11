Объем авиаперевозок на критическом уровне

18:12 16 Октябрь Киев, Украина

Лоукостеры значительно сократили авиаперевозки, на уменьшение количества перелетов повлияло два фактора: "низкий сезон" и коронакризис

Так считает эксперт в сфере авиации Богдан Долинце.

«О работе авиаперевозчиков решение всегда принимается в соответствии с экономическими показателями, загруженностью бортов. Учитывая, что мы видим довольно жесткие ограничения полетов в европейском направлении - это стало решающим механизмом, что привело к такому решению. Поэтому, компании решают сокращать свое присутствие в Украине или ограничивают свои полеты, позволяя путешествовать или гражданам ЕС, или гражданам Украины, которые имеют рабочие визы и т.д.», - пояснил Долинце.

Долинце отметил, что объем перевозок находится на критическом уровне.

«Если раньше доля украинцев на иностранных рейсах составляла где-то 50 на 50, то сейчас компании озвучивают, что в последнее время эта доля составляет около 70 на 30 или даже 80 на 20. С другой стороны, компании, хотя официально и не озвучивают загруженность бортов, но насколько я понимаю, ситуация остается критической, и тенденции к восстановлению нет, ибо нет объемов перевозок. Компании вынуждены сокращать неэффективные направления», - пояснил эксперт.

Долинце добавил, что пересмотр и обновление маршрутов можно ожидать в следующем году. «Основной проблемой остается отсутствие общей политики по обеспечению авиаперевозок. Параллельно начинается «низкий» сезон - зимний, когда перевозки и в лучшие годы иногда приводили к сокращению маршрутной сетки, поэтому восстановление рейсов, скорее всего, следует ожидать уже в следующем «высоком» сезоне - это май. И скорее всего, в феврале-марте мы услышим о планах компаний», - сказал эксперт.