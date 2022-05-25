Обед, который я не забуду, или Чем меня удивила «Укрзализныця»

20:02 21 декабря Киев, Украина

Откровенно говоря, отправляясь в дорогу, я основательно подкрепилась и даже прихватила с собой пару бутербродов, как говорится, на всякий пожарный. И дело совсем не в том, что я люблю вкусно поесть. Просто сложился определённый стереотип, что еда в поездах не съедобная. И это, надо сказать, всегда было для меня серьезной проблемой, как, впрочем, и для большинства пассажиров прежней «Укрзализныцы».

Слово «прежний» я употребила вовсе не случайно. И вот почему…



Знакомые, уже прокатившиеся поездами Интерсити+, рассказывали мне о том, что на железной дороге, с приходом нового руководства, поменялось очень многое. Причем поменялось в лучшую сторону. Скажу прямо, я им не верила, но ровно до тех пор, пока сама не очутилась в качестве пассажира в одном из вагонов скоростного поезда.



Сказать по правде, ехать по железке не хотелось совсем, но времени было в обрез и я все-таки решилась. Можно много и долго рассказывать о моем удивлении и даже некотором восторге, которые вызвала у меня обстановка внутри вагона, но это тема другого блога. А здесь я все же хочу рассказать об обеде в дороге, который вызвал массу положительных эмоций.

Первое, что меня удивило - возможность выбрать мясной или вегетарианский бизнес-ланч. Я заказала оба варианта, и мне любезно принесли две довольно милые коробочки. Их было приятно держать в руках, на них было приятно смотреть и их очень хотелось открыть поскорее. Внутри оказался вкусный и довольно приличный обед. Причем при всей моей нелюбви к общепиту, я с удовольствием уплела содержимое обеих коробочек. Если кому-то интересно, стоимость одной порции, к которой прилагался еще и стаканчик кофе – 140 грн.



Как оказалось позже, заказать бизнес-ланч я могла еще до того, как села в поезд, в момент бронирования. Возможно, эта фраза покажется кому-то банальной, но «Укрзализныця» начинает заботиться о своих пассажирах еще до того, как мы попадаем в поезд. Это заметно и очень приятно.

Но так было не всегда, и я решила поискать ложку дегтя в этом обеденном бочонке железнодорожников. А потому, после окончания поездки, я заготовила довольно каверзный вопрос, который мне посчастливилось задать исполняющему обязанности члена правления АО УЗ, главе филиала "Пассажирская компания" Александру Перцовскому.



А спросила я его о несправедливости по отношению к пассажирам поездов дальнего следования. Потому что они лишены возможности заказать еду в красивых коробочках, да еще и на выбор. Но, как оказалось, в компании активно работают над решением этого вопроса. Александр рассказал о том, что, рассматривается три варианта. Первый – подача чая и снеков, как в купейных и плацкартных вагонах. Второй - с более широким ассортиментом блюд, разогреваемых в поезде (как это делают в Интерсити). И третий, предусматривающий партнерство с сервисами, курьеры которых будут доставлять заказ на станцию, где останавливается поезд.



Так что я на собственном опыте убедилась, что поездка по железной дороге может быть комфортной и приятной. А в том, что новое руководство компании хочет и может это сделать, у меня лично не осталось никаких сомнений. И еще. Я теперь твердо знаю, каким видом транспорта отправлюсь в следующую командировку.