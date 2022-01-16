Оба лагеря в США подготовили пакеты санкций против России

Партия демократов в Америке уже подготовила пакет экономических ограничений против России, в случае нападения ее на Украину. Санкции будут направлены непосредственно против Владимира Путина. Проект выдвинут на голосование при поддержке Белого дома.

В тоже время, республиканцы создали свой пакет ограничений. Он касается российского проекта «Северный поток-2». Сенаторы предлагают полностью закрыть его. Однако ранее, Байден отменил санкции касательно трубопровода. В Госдепартаменте заявили, что ограничение строительства газопровода ухудшит отношения с союзниками в Европе. Все же, предложение республиканцев также нашло отклик и голосование за их проект пройдет до 14 января.

Так как Джо Байден является демократом, то ограничения от его сопартийцев, вероятно, будут приняты Сенатом с вероятностью в 99%. Республиканцы выдвинули предложение ограничить новый трубопровод, при этом задеть интересы Европы и в большей степени Германии. Однако учитывая ситуацию, вероятно Сенат примет и этот пакет санкций. Необходимо понимать, что ограничения будут введены только в том случае, если Россия вторгнется в Украину. До тех пор, “оружие” США будет оставаться в боевой готовности, но применяться не будет.