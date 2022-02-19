О социальной защите военнослужащих ВСУ

Во всей этой истории с назначением дат неминуемого вторжения есть один положительный момент. Власти приняли решение поднять зарплату нашим военным на 30%. В последнее время престиж военной службы в стране очень низкий, и, конечно, падение уровня жизни военных является одной из причин.

Оснащение современным оружием конечно важно, но поднимать армию нужно не с этого, и даже не с боевой подготовки, а с одобрения обществом. Люди должны гордиться своими защитниками, и поможет здесь не вранье про самую сильную армию мира, а реальная поддержка военных.

Семья человека, защищающего страну с оружием, не должна бедствовать. Если люди будут видеть заботу государства о военных и их семьях, то желающих пополнить ряды людей в погонах заметно прибавится. В странах с хорошо отлаженной системой социального и материального обеспечения проблем с рекрутингом нет и не нужно рисовать красивую картинку с желанием обмануть новобранцев, народ видит, что военные могут позволить себе достойный уровень жизни и стремятся поступить на военную службу.

Посмотрим как, например, ценят свою армию в США. Госпрограмма страхования жизни военнослужащих работает в штатах с середины 60-х годов и распространяется на военнослужащих, резервистов, нацгвардейцев и курсантов училищ.

Страхование жизни начинает действовать с первых дней зачисления на военную службу и охватывает еще 120 суток после увольнения. У тех, кто не облажался и не был досрочно уволен, жизнь уже удалась, они получают звание ветерана и кроме почета, приносят своей семье еще ряд льгот, как то: помощь в получении образования, помощь в трудоустройстве, предоставление ссуд на строительство жилья, психологическая реабилитация для участников боевых действий, дополнительные выплаты за службу в местах ведения боевых действий и самое важное и дорогостоящее – медицинское обслуживание и страховка.

Для действующих военнослужащих создаются комфортные условия службы. Специальным законом гарантируются льготные выплаты, помощь в выплате кредитов, в найме жилья, приобретении недвижимости и автомобилей. Исходя из того, что в ВС США высока интенсивность ротаций, то государство озадачилось трудоустройством супругов военнослужащих. Предприятиям, которые принимают на работу членов семей военнослужащих предоставляются налоговые льготы. Также женам гарантируется 30 суток оплачиваемого отпуска в год с льготными билетами к месту отпуска. Кроме того семьи военнослужащих имеют скидки в супермаркетах и на проезд в общественном транспорте.

И, наверное, самым главным фактором стабильности является своевременность всех видов выплат, а они очень достойные. Например, в Германии солдат-контрактник получает 1900 евро, следом Нидерланды с 1800 евро, Франция платит около 1500 евро, в США рядовой зарабатывает 1600 долларов. Зарплаты украинских военных не идут ни в какое сравнение. Иметь шанс умереть за родину предлагается за пару тройку сотен долларов в месяц для рядового состава и около 1000 долларов для офицеров в больших званиях.

Как можно демонстрировать такое вопиющее пренебрежение людьми в форме, невозможно объяснить ни одному военному западной армии. Очевидно, наше руководство хочет сыграть на патриотизме, ведь предлагаемая оплата труда не покрывает даже минимальные человеческие потребности. Обещается конечно очень много… на плакатах можно прочитать и про обмундирование и про компенсацию съемного жилья, только ждать этого приходится очень долго, иногда вместе с зарплатой.