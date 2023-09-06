О «мирном плане Зеленского». Мнение из США

«Мирный план Зеленского» впервые прозвучал в середине ноября 2022-го года во время семнадцатого Саммита G20, который прошел на индонезийском Бали. План состоит из 10 пунктов, которые, по убеждению властей Украины, положили бы конец войне, начатой РФ.

Как сегодня американцы оценивают его реальность и перспективу реализации?

Радиационная и ядерная сохранность. Несомненно, все на Западе по естественным причинам хотят, чтобы русские покинули ЗАЭС. Другой вопрос, каким путем их заставить это сделать?

В США продолжают обсуждать недавнюю встречу в Саудовской Аравии, где главной темой как раз и был «мирный план Зеленского» и его основные пункты. Насколько я знаю, Саудовская Аравия сегодня много делает для того, чтобы сблизиться с США. Она хочет развивать туризм и идет на определенное смягчение своих правил для привлечения туристов всего мира. У них там новое движение в этом направлении – хотят получить аналогичный бенефит, который получают ОАЭ, куда приходят огромные деньги от иностранцев, в частности, американцев. На фоне этого Саудовская Аравия хочет выглядеть более гуманной по меркам Запада.

Поэтому, каким путем русские могут покинуть ЗАЭС, сказать довольно сложно. У нас обсуждается вариант, что возможно массовое давление на РФ и обмен чего-то та что-то. Чем больше разных стран мира будут давить на Россию по различным направлениям, тем больше есть вероятность того, что в итоге русские оставят украинскую атомную станцию. Так, во всяком случае, считают в США.

Продовольственная безопасность. Сегодня расширяется коалиция против РФ именно по причине того, что русские блокируют движение продовольствия в страны, которые его ожидают и на него рассчитывают. И Африка, и Китай сейчас начнут больше критиковать Россию и какие-то условия выдвигать. Такое у нас говорят. Я тоже так считаю.

Энергетическая сохранность. Этот вопрос – инвестиции Запада в восстановление Украины. Естественно, это больше проявится тогда, когда будет больше стабильности, когда наступит или холодный период конфликта, или же он будет считаться закрытым. Официально закрытым. Второй момент – кроме физического восстановления инфраструктуры Украины нужно совершенствовать защиту, воспользовавшись технологиями, в частности, защиты от хакеров и так далее. То есть, делать как физическую стену, так и электронную, чтобы не только восстанавливать Украину, но и обеспечивать максимальную ее безопасность по всем сферам. Это, опять же, инвестиции Запада. Ни Турция, ни Китай в этом процессе участвовать не будут, как мы понимаем. Поэтому, тут основную роль будут играть инвестиции западных стран и их непосредственное участие в вопросе безопасности украинской инфраструктуры.

Освобождение всех пленных и депортированных. Пожалуй, это самое сложное в «плане Зеленского». Возвращение людей – это признание преступления РФ. Россия его не признает. К тому же мы прекрасно знаем риторику Кремля, которая гласит, мол, «эти люди сами захотели уехать», они якобы «были «освобождены» от притеснений в Украине» и так далее. России недостаточно того, чтобы ей что-то предложили взамен за такой шаг. Тут вопрос для Кремля очень щепетильный, ибо нужно сохранить лицо. А как это сделать, если люди будут массово возвращаться в Украину?

Поэтому, да, это делается, но закулисно, без СМИ и огласки. Втихаря открываются какие-то пути, что люди имеют возможность возвращаться. Считаю, что это – пока единственный вариант. России нереально официально признаться, что у них есть захваченные и удерживаемые против собственной воли люди. Власти Путина будет тяжело что-то объяснять тогда даже через свою пропаганду своим же россиянам, большинство из которых свято верят, что они Украину «освобождают». И тяжело будет идти против своей же пропаганды, которая только и трубит об «освобождении» и никак иначе.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины. В США, скажу как есть, появились определенные колебания относительно этого вопроса. Раньше их было меньше. Сейчас у нас в разных соцопросах вырос процент тех, кто хочет, чтобы США начали давать меньше Украине. Но, такое увеличение противников помощи очень незначительное. И главная причина здесь, как по мне, не так в американцах, как в тех ситуациях, которые происходят в самой Украине. Наши люди же слышат о военкомах-коррупционерах, депутатах-взяточниках, олигархах-ворах, бизнесменах-беглецах. Процентов на 5 таких людей в США стало больше, кто предлагает начать сворачивать помощь Украине. Это не радикальное изменение, нисколько. Могу допустить, что это может быть и манипуляцией. Но, в то же время, такие настроения есть, мол, «сколько можно финансировать войну», «нужно больше думать об Америке, а не вливать в конфликты, которые к США не имеют непосредственного отношения» и так далее. Что, мол, «нужно как-то договариваться».

На базе «договариваться» большинство людей у нас – и демократы, и республиканцы – считают, что РФ не пойдет на то, к чему мы должны стремиться в идеале: вернуть Украину в признанные границы 1991-го года. В США понимают, что РФ будет настаивать на том, что отдельные территории Украины должны остаться в составе России. Это та точка зрения, которую я слышу как среди народа, так и среди политиков. В то же время у нас прекрасно понимают, что если РФ не оставит захваченные территории и ситуация на время «заморозится», то, в любом случае, партизанская война со стороны Украины будет продолжаться постоянно и украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то у них забрал их законные земли. Будут в сторону РФ лететь дроны, действовать партизаны, происходить «хлопки», как они называют взрывы. Это уже никогда не успокоится. Будет как между Израилем и Палестиной – гореть и пылать очень и очень долго.

Возвращение справедливости. У нас этого хотят. Раньше можно было манипулировать и что-то скрыть, сейчас же технологии раскроют все. Можно, конечно, фотошопами или посредством ИИ что-то исказить, но, все равно много данных фиксируется и документируется. Сейчас такие технологии, что скрыть практически ничего не получится. Можно достать любую информацию отовсюду, если поставить цель. Поэтому, доказательства преступлений РФ будут. Они будут доказаны и трибуналы тоже будут.

Считаю, что трибуналы будут в Украине и Европе. Не думаю, что какое-то осуждение возможно в России. Чтобы там что-то подобное произошло, должна радикально поменяться власть. Кто-то должен прийти вообще новый в Кремль и сказать, мол, «мы сделали громадную ошибку, вина полностью на предшественниках» и так далее. Все может быть, ведь никто не ожидал, что СССР когда-то распадется. Но, думаю, что ждать такого от нынешней России просто не реально. Тем более, что страны, которые с ней в какой-то солидарности находятся, не будут поддерживать проведение подобных трибуналов.

Недопущение эскалации. Думаю, что реальные гарантии безопасности Украины – самое проблемное с точки зрения осуществления. Ни один договор этого не обеспечит на практике. Да, договор – важный фактор, протокол, но речь же идет о реальной ситуации. Это как, например, бизнесмены подписывают какой-то документ. К примеру, какой-то договор о неразглашении чего-то. Но, если кто-то его нарушил, то что тогда? Кто-то будет бегать судиться из-за этого с нарушившим? Может и будет, но это – долго, дорого и очень хлопотно. А в данном случае – судиться с кем, как и где? С агрессором, который уже напал и уже сейчас уничтожает, годами судиться?.. Поэтому, я считаю, что любой договор – больше психологический фактор. Я уверен, что самая сильная гарантия – это радикальное изменение в самой РФ. Это – единственная реальная гарантия.

Фиксация окончания войны. Какой-то акт о конце войны возможен. Но, он будет важным чисто символически. Я думаю, что это будет компромисс, который даст возможность РФ сказать своим гражданам, мол, «мы добились своей цели». Украине он также даст возможность говорить о том, что украинцы добились цели и будут продолжать добиваться ее дальше. Это будет и для Запада возможность сказать, что, мол, «все обернулось в нашу пользу и сейчас начнется восстановление Украины». Но, такой документ станет неким символическим инструментом, который все равно будет проманипулирован в РФ. Россия все равно привнесет туда какие-то вещи, которые будут важны для роспропаганды. Иначе как иначе они смогут сохранить свое лицо? Никак. Они точно не пойдут на документ, который однозначно зафиксирует капитуляцию русских. Поэтому, это будет акт чисто для истории. Его по-своему интерпретирует CNN, найдет что-то свое в нем Аль-Джазира. А в России будет сугубо их интерпретация, как бы однозначно для всех вменяемых не был бы выписан такой документ. РФ его будет интерпретировать через свою пропаганду. Они привыкли ставить многое с ног на голову. Иначе они, похоже, уже просто не умеют.