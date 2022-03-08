Нынешний век может оказаться последним, - ООН

14:51 12 Октябрь Киев, Украина

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что экологические проблемы в мире являются большей угрозой, чем пандемия Covid-19, человечество может просто не дожить до 22 столетия.

Об этом сообщает пресс-служба ООН. 

По мнению Гутерриша, если страны не начнут бороться с экологическими проблемами, "нынешний век может оказаться последним". Генсек напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов в год по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется. Он утверждает, что от бездеятельности страдают миллиарды людей по всей планете.
"Из-за зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления", - заявил генсек ООН.
Гутерриш добавил, что больше всего страдают бедные страны и наиболее уязвимые слои населения, которые, при этом, меньше всего причастны к экологическим проблемам. 
фото: легкие Земли
Генеральный секретарь представил план, который мог бы сдерживать катастрофу. Если этого плана будут придерживаться абсолютно все страны мира, у человечества есть шансы:
  • приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;
  • отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
  • прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
  • учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
  • глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;
  • помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.