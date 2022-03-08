Нынешний век может оказаться последним, - ООН

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что экологические проблемы в мире являются большей угрозой, чем пандемия Covid-19, человечество может просто не дожить до 22 столетия.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
По мнению Гутерриша, если страны не начнут бороться с экологическими проблемами, "нынешний век может оказаться последним". Генсек напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов в год по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется. Он утверждает, что от бездеятельности страдают миллиарды людей по всей планете.
Гутерриш добавил, что больше всего страдают бедные страны и наиболее уязвимые слои населения, которые, при этом, меньше всего причастны к экологическим проблемам.
Генеральный секретарь представил план, который мог бы сдерживать катастрофу. Если этого плана будут придерживаться абсолютно все страны мира, у человечества есть шансы:
- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;
- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;
- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;
- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.
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