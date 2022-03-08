Нынешний век может оказаться последним, - ООН

14:51 12 Октябрь Киев, Украина





Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что экологические проблемы в мире являются большей угрозой, чем пандемия Covid-19, человечество может просто не дожить до 22 столетия.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.



По мнению Гутерриша, если страны не начнут бороться с экологическими проблемами, "нынешний век может оказаться последним". Генсек напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов в год по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется. Он утверждает, что от бездеятельности страдают миллиарды людей по всей планете.

"Из-за зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления", - заявил генсек ООН.

Гутерриш добавил, что больше всего страдают бедные страны и наиболее уязвимые слои населения, которые, при этом, меньше всего причастны к экологическим проблемам.

Генеральный секретарь представил план, который мог бы сдерживать катастрофу. Если этого плана будут придерживаться абсолютно все страны мира, у человечества есть шансы: