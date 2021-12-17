Нужно вывести НБУ из политической игры

17:31 10 Июль Киев, Украина

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова проанализировала для издания «Комментарии» смену руководства НБУ и интриги вокруг нового главы главного банка страны

/>"Нацбанк однозначно должен быть выведен из политической игры. Его задача - финансовая, но никак не политическая. Поэтому и новый глава Нацбанка должен быть не политической фигурой, не братом кума свата бухгалтера из бизнеса президента. А – качественным, профессиональным банкиром. Который к тому же будет принят международными организациями.

Так или иначе, но мы еще долго не сможем обойтись без международной финансовой помощи. И руководитель НБУ должен вызывать доверие высоким профессионализмом и кристальной репутацией.

Такие люди у нас ещё остались, к счастью. Главное, чтобы их увидели. А не пошли уже ставшим привычным путем – возьмем из своих, пусть он полный профан, зато - наш.

Экономическая ситуация в стране и в мире не дает права на ошибку и времени на игры. Иначе рассказы о дефолте вполне могут стать реальностью".