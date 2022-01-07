Нужно ли Украине присоединиться к позиции ЕС по Беларуси

21:03 01 Сентябрь Киев, Украина

Евросоюз со следующей недели вводит санкции против ряда руководящих лиц Беларуси, Украине такое положение вещей может быть на руку.

Такое мнение высказал, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игар Тишкевич

«С точки зрения санкций Европейского союза, Украина должна учесть следующие моменты. Если речь идет о запрете въезда - хорошо, это одно дело. В таком случае возникает вопрос - в отношении кого? Кто эти люди и являются ли они контактерами в определенных вопросах? Второй вопрос - какие следующие шаги в дальнейшем принимать по украино-белорусским проектам, потому что если верить главе украинского МИД - они на паузе. Допустим, Украина запрещает въезд или КГБ, или представителям пограничного комитета. Встречный вопрос - а процесс демаркации границы у нас завершен? Если нет, то с одной стороны, говорить о санкциях мы можем, но надо проанализировать последствия», - сказал Тышкевич.

Эксперт отметил, что решение Украины о своей позиции должно зависеть от национальных интересов, целей и задач. Вместе с тем, эксперт добавил, что зеркальные меры со стороны Беларуси в отношении стран Балтии могут быть ощутимыми.

«Попытка ограничить грузопотоки с Польшей и Литвой со стороны Беларуси - Украина может на этом заработать», - сказал Тышкевич.

Эксперт отметил, что сегодня экономические программы между Киевом и Минском продолжаются.