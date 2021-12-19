Нужно ли передавать дороги «Укравтодору»

19:43 09 Июль Киев, Украина

Президент украины заявил, что через несколько лет, все дороги перейдут на баланс «Укравтодора» . Эксперт по вопросам инфраструктуры Александр Кава считает, что централизация процессов дорожной сферы идет вразрез с европейским опытом и не является необходимым условием, чтобы решить проблему дорог.

«Такая инициатива идет в разрез с европейским опытом потому, что именно европейский опыт предполагает, что местные дороги, дороги местного значения должны находиться в распоряжении местного самоуправления или областных властей. Как раз несколько лет назад у нас была сделана децентрализация управления дорожной отрасли. Именно с уровня властей можно правильно расставлять приоритеты по дорогам местного значения, из центра сделать это будет невозможно», – сказал Кава.

Собеседник добавил, что заявления Владимира Зеленского о намерении решить проблему с дорогами как минимум на 10 лет реальны, однако это не зависит от изменения формата управления процессом. При этом, как отметил эксперт, добиться результата можно и при теперешнем подходе, согласно которому ответственность за дорожные работы несут органы местного самоуправления. При этом, как отметил эксперт, добиться результата можно и при теперешнем подходе, согласно которому ответственность за дорожные работы несут органы местного самоуправления.

«Все будет зависеть от финансирования дорог. В принципе, при нынешней системе управления, когда местные власти отвечают за состояние дорог, проблему тоже можно развязать. Просто местные власти для ремонта своих дорог получают субвенцию из центрального бюджета. То есть это не их собственные деньги, это деньги дорожного фонда и центрального бюджета», – пояснил Кава.

По его словам, сегодня дорожный фонд распределяется пропорционально, несмотря на то, что за дороги местного значения отвечают органы местного самоуправления.