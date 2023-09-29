12:18 29 сентября Киев, Украина

В Кремле планируют, что Россия потратит на войну с Украиной в 2024 году 10,8 трлн рублей. В 2023 году на это было заложили 4,98 трлн рублей, после чего повысили до 9,7 трлн, когда в течение первых четырех месяцев запланированный бюджет был израсходован. Новая сумма, возможно, до конца года также будет превышена, так как на начало августа агрессор уже потратил почти 6 трлн рублей.

Учитывая как в России “все идет по плану”, запланированную сумму в 10,8 трлн рублей, скорее всего, придется увеличивать. При этом, это уже больше трети от всего российского бюджета и невероятных 6% от ВВП.

Как там говорил бункерный, перед полномасштабным вторжением в адрес Зеленского и Украины – “нравится, не нравится, терпи моя красавица…”? Так вот теперь правительство оккупантов может смело повторять пошлую пословицу Путина, когда россияне начнут выбирать между едой и лекарствами и задаваться вопросом, где им взять деньги и на то и на другое.