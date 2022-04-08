Нож в спину або правда, як вона є!

08:13 10 июля Киев, Украина

3-тій рік вже керує Країною найвеличніший ЗЕ.

Що виконала, чи не виконала відома особа, читайте в електронних виданнях та почуйте тих, хто поряд з Вами проживає!

Та чи так це важливо? А що за ці 2 роки зроблено поза обіцянками? Пробачити багато речей НЕ МОЖЛИВО!

... загибель розвідника Ярослава Журавля,

затримка Героя Андрія Байдала СБУ за кураторством ДНР і можливість передачі його нашим ворогам, як і багатьох інших Героїв, які виконували свій обовязок по Захисту Держави та її Громадян,

безпідставні звинувачення на весь світ людей, таких, як сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яни Дугарь,

відновлення на державних посадах тих, хто пройшов люстрацію, як Олег Татаров,

плюндрування Законів та попирання Конституції через таких, як суддя Вовк,

перерозподіл бізнес інтересів і кришування такими, як Тищенко,

пограбування населення такими "попуасами", як депутати Юрченко та Юзик,

словесний бруд в прямих ефірах публічних "депутатів", як Шуфрич і Верещук,

"оборотні", які працюють в Українських організаціях і на посадах, наприклад, політтехнологів, така собі Яна Левицька, яка закохана у руській мір і публічно нехтує Українськими інтересами і "свободами".

... список продовжу в настуних статтях зі смачними деталями... готуйте сіль та перець :) !

Бо Найкращих Публічних Людей цього ""бомонду:("" потрібно знати в лице, щоби при зустрічі можна було плюнути в їх сторону, "проклясти" або "дати у пику" (я не закликаю до дій повязаних з фізичною розправою, ні в якому разі)... облийте хоч зеленкою (нині це колір бруду, корупції та НЕВІГЛАСТВА).

Наркотики, як легкі, так і важкі, на сьогодні - це єдина моральна підтримка цих вищевказаних "пупів землі".

На мою думку (зі мною погодяться більшість читачів) публічна особа, а саме така еліта України, має виглядати по іншому, робити інші вчинки, вимовляти правильні Українські слова, а не те "лихослів*я", яке вони видають в ефірі Українського телебачення.

Потрібно прийняти КВОТИ на таких доленосних осіб, щоби у нашому суспільстві вони за 10 років щезли...

А як же прості робочі сімї Українські? Як їм виживати? Тарифи виросли, заробити все важче ті копійки, які їм платять. Як одягти та прокормити своїх дітей (серце крається від цих думок). Я вже не кажу, як виростити в цих дітях відчуття справжньої високої моральної і, не тільки, ГОРДОСТІ за свою СІМЮ, за свою КРАЇНУ!?

Далі буде.