Новый закон: петля для предпринимателей

16:09 14 Июль Киев, Украина

Верховная Рада рассмотрит законопроект , который должен упростить работу предпринимателей. Но у данного документа нашлось много противников, которые считают, что настоящая цель законопроекта - еще больше затянуть петлю на шеях предпринимателей, и что в конечном счете его принятие приведет к протестам.

Главные аргументы сторонников и противников законопроекта №2524, из-за которого депутаты рискуют остаться в сессионном зале до позднего вечера.



Аргументы “за”

Главным агитатором за законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей” является депутат от фракции партии “Голос” Ярослав Железняк. Еще до первого рассмотрения документа в Раде он назвал его “подарками для предпринимателей”.



Предвкушая позитивное голосование во втором чтении, Железняк заявил, что внеочередное заседание во вторник, 14 июля, - это шанс наконец-то создать удобное подключение предпринимателей к электронному кабинету и позволить ФОПам вести удобный учет без бумажной книги доходов и расходов, которая существует еще с советских времен.

“В законопроекте есть и другие изменения для малых и крупных предпринимателей, которые коллеги разработали вместе с бизнесом, чтобы исправить недостатки законопроекта №1210. Например, ограничение контролирующих органов, что позволяет проверять “зарплатные” налоги только за последние 3 года, а не за семь, как сейчас. А если налоговая придет с проверкой, у сотрудников она сможет спрашивать не все, что угодно, а только о полученной зарплате”, - порадовал он.

Поддержал принятие законопроекта и опальный экс-руководитель Налоговой Сергей Верланов. На своей странице в Facebook он повторил тезис о переводе книги учета доходов и расходов в электронную форму. “Кроме того, этот документ устраняет определенные недостатки и неточности Закона 466, что поможет бизнесу адаптироваться к новым условиям”, - написал он.



Аргументы “против”

Действительно, законопроект №2524 содержит положение о необязательности регистрации книги учета доходов и расходов и контролирующем органе, кроме того, ее можно будет вести в электронном виде. Само ведение учета доходов и расходов никто не отменял. Как гласит законопроект, “форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику”.



Что это означает на практике? Депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский уверен, что ФОПов обяжут массово устанавливать кассовые аппараты, и призвал депутатов не голосовать за неоднозначный законопроект.

“Это книга является заменителем кассы для бизнеса. Ее отмена означает, что физлица-предприниматели не смогут формировать первичные документы, которые позволяют относить ФЛП к той или иной группе налогообложения. Если отменяется книга, то автоматически нужно ставить кассовый аппарат. Иначе нельзя будет оценить объем операций предпринимателя”, - пояснил Дубинский

Таким образом, по словам нардепа, под видом упрощения бизнеса всех хотят обмануть и провести всеобщую фискализацию, а отсюда и до ФОПовского майдана недалеко.



Бывший народный депутат и экс-глава Государственной регуляторной службы Украины, а ныне один из лидеров общественного движения #SaveФОП Ксения Ляпина заявила, что ️отмена книги учета доходов и расходов для субъектов упрощенной системы налогообложения влечет за собой необходимость ведения первичных документов, которые сегодня не требуются.

“Сегодня (14 июля - ред.) мы увидим, кто - настоящий и искренний друг ФЛП, а кто скрывается под маской! Сегодня - время “Ч”! Сегодня - Рубикон! Все друзья и оборотни будут озвучены честно и бескомпромиссно”, - возмущаются активисты и клянут за поправку главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева.

Крайне негативное отношение к законопроекту №2524 высказал и депутат Антон Поляков.

“Это еще один антифоповский, антипредпринимательский законопроект, который пытаются провести, втихаря прикрывая другими, более резонансными законопроектами. Он еще больше закручивает гайки малому и среднему бизнесу, поэтому я лично буду удерживаться от голосования за этот законопроект, и, насколько я общался с коллегами, тоже все будут, скорее всего, удерживаться от голосования на 99%”, - сказал Поляков.

Он отметил, что даже если документ дорабатывать, то в нем прописаны настолько жесткие нормы, что они просто неприемлемы для бизнеса, тем более сейчас, в условиях экономического кризиса. Что любопытно, в инициаторах законопроекта числится 70 народных избранников, среди которых - даже сам Дубинский, который нещадно его критикует. Этот факт Поляков объясняет тем, что, возможно, кто-то невнимательно прочитал пояснительную записку, не вникнул в вывод Главного научно-экспертного управления и не прислушался к мнению предпринимателей. Что любопытно, в инициаторах законопроекта числится 70 народных избранников, среди которых - даже сам Дубинский, который нещадно его критикует. Этот факт Поляков объясняет тем, что, возможно, кто-то невнимательно прочитал пояснительную записку, не вникнул в вывод Главного научно-экспертного управления и не прислушался к мнению предпринимателей.



За словом поддержки в адрес злосчастного документа обратились к Нине Южаниной. Но и здесь неудача. Помощник-консультант депутата Ольга Германова откровенно назвала законопроект плохим.

“Во-первых, туда внесены изменения, которые не касались первого чтения, это положения статьи 116 регламента (Сроки подачи предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению - ред.). Во-вторых, отсрочена так называемая деофшоризация, которую приняли еще в январе, законопроект №1210 - закон №466, отложили еще на год для больших компаний, а для малого бизнеса создают все предпосылки для того, чтобы фискализация была неотвратимой”, - пояснила Германова.

Где тут кассы у вас продаются?

Александр Дубинский заявляет, что законопроект лоббируют поставщики кассовых аппаратов - якобы новая норма поможет им нарастить продажи регистраторов расчетных операций и “поправить дела”. В соцсетях предприниматели обращают внимание, что прямого обязательства устанавливать кассовые аппараты документ не содержит. Что же касается перевода книги учета доходов и расходов в электронную форму, то они находят это удобным. Более того, предприниматели действительно испытывают неудобства с ведением книг - часто они заполняют их только в случае проверки, вообще забывают об их существовании, и потом приходится платить штрафы. И этот момент отражен в пояснительной записке к законопроекту. В соцсетях предприниматели обращают внимание, что прямого обязательства устанавливать кассовые аппараты документ не содержит. Что же касается перевода книги учета доходов и расходов в электронную форму, то они находят это удобным. Более того, предприниматели действительно испытывают неудобства с ведением книг - часто они заполняют их только в случае проверки, вообще забывают об их существовании, и потом приходится платить штрафы. И этот момент отражен в пояснительной записке к законопроекту.



Вдобавок, вынудить всех предпринимателей поголовно устанавливать кассовые аппараты невозможно чисто технически, поскольку не все работают в сфере торговли, где кассовый аппарат как раз к месту. А депутат Антон Поляков считает, что сейчас, когда на дворе 2020 год, в кассовых аппаратах вообще нет необходимости.

“Можно выпускать чек не фискальный, можно выпускать накладную - чтобы какие-то гарантийные обязательства были, можно договор подписывать о купле-продаже. Сейчас больше половины платежей у малого бизнеса проходят через безнал - по терминалу, и из года в год увеличивается количество транзакций. Люди выходят из тени, работают по-белому. Я не вижу смысла какой-то фирме частной платить бешеные деньги - миллиарды гривен - из кармана налогоплательщиков, предпринимателей, в их карман, только из-за того, что кто-то лоббирует эту сферу деятельности. Тем более, это все ляжет на плечи покупателей и еще больше снизит покупательскую способность украинцев”

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. В частности, он предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде с 1 января 2021 года