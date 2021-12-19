Новый закон: петля для предпринимателей

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен упростить работу предпринимателей. Но у данного документа нашлось много противников, которые считают, что настоящая цель законопроекта - еще больше затянуть петлю на шеях предпринимателей, и что в конечном счете его принятие приведет к протестам.
Главные аргументы сторонников и противников законопроекта №2524, из-за которого депутаты рискуют остаться в сессионном зале до позднего вечера.
Аргументы “за”
Главным агитатором за законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей” является депутат от фракции партии “Голос” Ярослав Железняк. Еще до первого рассмотрения документа в Раде он назвал его “подарками для предпринимателей”.
Предвкушая позитивное голосование во втором чтении, Железняк заявил, что внеочередное заседание во вторник, 14 июля, - это шанс наконец-то создать удобное подключение предпринимателей к электронному кабинету и позволить ФОПам вести удобный учет без бумажной книги доходов и расходов, которая существует еще с советских времен.
Аргументы “за”
Главным агитатором за законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей” является депутат от фракции партии “Голос” Ярослав Железняк. Еще до первого рассмотрения документа в Раде он назвал его “подарками для предпринимателей”.
Предвкушая позитивное голосование во втором чтении, Железняк заявил, что внеочередное заседание во вторник, 14 июля, - это шанс наконец-то создать удобное подключение предпринимателей к электронному кабинету и позволить ФОПам вести удобный учет без бумажной книги доходов и расходов, которая существует еще с советских времен.
Поддержал принятие законопроекта и опальный экс-руководитель Налоговой Сергей Верланов. На своей странице в Facebook он повторил тезис о переводе книги учета доходов и расходов в электронную форму. “Кроме того, этот документ устраняет определенные недостатки и неточности Закона 466, что поможет бизнесу адаптироваться к новым условиям”, - написал он.
Аргументы “против”
Действительно, законопроект №2524 содержит положение о необязательности регистрации книги учета доходов и расходов и контролирующем органе, кроме того, ее можно будет вести в электронном виде. Само ведение учета доходов и расходов никто не отменял. Как гласит законопроект, “форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику”.
Что это означает на практике? Депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский уверен, что ФОПов обяжут массово устанавливать кассовые аппараты, и призвал депутатов не голосовать за неоднозначный законопроект.
Аргументы “против”
Действительно, законопроект №2524 содержит положение о необязательности регистрации книги учета доходов и расходов и контролирующем органе, кроме того, ее можно будет вести в электронном виде. Само ведение учета доходов и расходов никто не отменял. Как гласит законопроект, “форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику”.
Что это означает на практике? Депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский уверен, что ФОПов обяжут массово устанавливать кассовые аппараты, и призвал депутатов не голосовать за неоднозначный законопроект.
Таким образом, по словам нардепа, под видом упрощения бизнеса всех хотят обмануть и провести всеобщую фискализацию, а отсюда и до ФОПовского майдана недалеко.
Бывший народный депутат и экс-глава Государственной регуляторной службы Украины, а ныне один из лидеров общественного движения #SaveФОП Ксения Ляпина заявила, что ️отмена книги учета доходов и расходов для субъектов упрощенной системы налогообложения влечет за собой необходимость ведения первичных документов, которые сегодня не требуются.
Бывший народный депутат и экс-глава Государственной регуляторной службы Украины, а ныне один из лидеров общественного движения #SaveФОП Ксения Ляпина заявила, что ️отмена книги учета доходов и расходов для субъектов упрощенной системы налогообложения влечет за собой необходимость ведения первичных документов, которые сегодня не требуются.
Крайне негативное отношение к законопроекту №2524 высказал и депутат Антон Поляков.
Он отметил, что даже если документ дорабатывать, то в нем прописаны настолько жесткие нормы, что они просто неприемлемы для бизнеса, тем более сейчас, в условиях экономического кризиса.
Что любопытно, в инициаторах законопроекта числится 70 народных избранников, среди которых - даже сам Дубинский, который нещадно его критикует. Этот факт Поляков объясняет тем, что, возможно, кто-то невнимательно прочитал пояснительную записку, не вникнул в вывод Главного научно-экспертного управления и не прислушался к мнению предпринимателей.
За словом поддержки в адрес злосчастного документа обратились к Нине Южаниной. Но и здесь неудача. Помощник-консультант депутата Ольга Германова откровенно назвала законопроект плохим.
Где тут кассы у вас продаются?
Александр Дубинский заявляет, что законопроект лоббируют поставщики кассовых аппаратов - якобы новая норма поможет им нарастить продажи регистраторов расчетных операций и “поправить дела”.
В соцсетях предприниматели обращают внимание, что прямого обязательства устанавливать кассовые аппараты документ не содержит. Что же касается перевода книги учета доходов и расходов в электронную форму, то они находят это удобным. Более того, предприниматели действительно испытывают неудобства с ведением книг - часто они заполняют их только в случае проверки, вообще забывают об их существовании, и потом приходится платить штрафы. И этот момент отражен в пояснительной записке к законопроекту.
Вдобавок, вынудить всех предпринимателей поголовно устанавливать кассовые аппараты невозможно чисто технически, поскольку не все работают в сфере торговли, где кассовый аппарат как раз к месту. А депутат Антон Поляков считает, что сейчас, когда на дворе 2020 год, в кассовых аппаратах вообще нет необходимости.
Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц-предпринимателей. В частности, он предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде с 1 января 2021 года
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