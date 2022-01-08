Новый старый карантин

В Украине ожидают очередную волну заболеваний короновирусной инфекцией, связанной с появлением нового мутировавшего штамма COVID-19 «омикрон». Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил: “Мы владеем тремя прогнозами - Киевской школы экономики, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центра общественного здоровья Украины. Последний сделан на основании исследования Национальной академии наук Украины. Сейчас они отличаются где-то в полмесяца. Киевская школа экономики прогнозирует начало новой волны на конец января, Совет национальной безопасности и обороны - на начало февраля, Центр общественного здоровья - на середину февраля”.

При этом Радуцкий отмечает, что большое количество украинцев ежедневно проходит процесс вакцинации, а это должно помочь в легком переносе очередного пика заболеваемости. К тому же, как сообщают врачи по всему миру, «омикрон» не обладает тяжелыми постковидными симптомами, как, например, тот же «дельта» штамм. Однако это не означает, что следует пренебрежительно относиться к вирусу.

Стоит отметить, новую волну заболеваемости медики ожидают в связи с новогодними праздниками, а именно из-за несоблюдения противоэпидемиологических норм. Украинцам следует избегать большого скопления людей, даже если “сильно хочется”. Это приведет к ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране и продлением карантинных мер, которые обязательно будут введены, если количество заболеваний перейдет определенную черту.