Новый пакет военной помощи от США дает сигнал партнерам по НАТО

17:47 14 января Киев, Украина

Пропагандисты врага на протяжении всего периода ведения войны, пытались убедить Украину, россиян, а также донести до пророссийской части стран мира, что Запад, якобы, прекращает поддерживать нашу страну. Интересно, как тогда объяснить непрекращающиеся поставки вооружения, гуманитарной помощи и денег для поддержания экономики Украины?

Новый пакет помощи только от США оценивается, приблизительно в 3 млрд долларов и включает в себя:

- 100 БТРов M113;

- 55 MRAPs;

- 138 HUMVEEs;

- 18 155-мм самоходных гаубиц;

- ракеты RIM-7 «Sea Sparrow» для противовоздушной обороны;

- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 500 155-мм снарядов «Excalibur»;

- 1200 155-мм снарядов дистанционных противобронированных минных систем (RAAM);

- 36 105-мм буксируемых гаубиц і 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 10 000 120-мм минометных снарядов;

- боеприпасы для «HIMARS»;

- 4 000 авиационных ракет «Zuni»;

- около 2 000 противотанковых ракет;

- снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.

Отдельным пунктом стоит отметить 50 БМП «Bradley» с 500 противотанковыми ракетами TOW і 250 000 боеприпасов калибра 25 мм. Впервые США передают бронированную машину с противотанковым орудием. По сути «Bradley» является легким маневренным танком, способным перевозить десант до 6 человек.

Стоит вспомнить анонсируемые, а затем переданные Украине системы «HIMARS». Вскоре после США, подобные MLRS начали передавать союзники по блоку НАТО. Это значит, что после получения Киевом «Bradley» от американцев, следует ожидать получения подобных легких танков от Германии, Франции, Великобритании и других западных стран.

Можно сказать, что очередной барьер преодолен. Следующим этапом, вероятно, станут тяжелые танки, самолеты и боевые вертолеты. Хотя и неизвестно, когда именно это произойдет, но сомневаться уже не приходится. Украина получит все, что ей необходимо для победы в войне.