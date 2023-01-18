Новый пакет санкций от ЕС затронет атомною энергетику рф и беларуси

18:31 18 января Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже после завершения войны в Украине, “нормализации отношений с Россией не будет”. Поэтому страны ЕС разрабатывают новые санкции на долгосрочную перспективу.

Польша и Литва предложили внести «Росатом» и его руководство в санкционные списки, в качестве первого шага, что впоследствии должно привести к свертыванию сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью. Этот шаг до сих пор блокировался Венгрией, у которой 4 атомных реактора, построенных в России, и Венгрия планирует построить с помощью «Росатома» еще 2 реактора.

Также на Западе обсуждают введение санкций против Беларуси, которая уже по факту является стороной конфликта, так как предоставляет территорию для размещения войск противника, а с аэродромов в белорусских населенных пунктах, регулярно запускаются ракеты по Украине. Кроме того, отмечается, что Минск находит пути обхода ранее введенных против него ограничений и Западу требуется найти подход, чтобы блокировать эту возможность.

Прежде всего, новый пакет санкций опровергает фейки пропагандистов, что “Западу, якобы, надоело поддерживать Киев”. Пока ВСУ держат оборону в полях, СМИ противостоят пропаганде агрессора, страны НАТО ведут экономическую войну против оккупантов. Санкции работают и это главное. Увидим ли мы запрет на сотрудничество с «Росатомом» в 10-м пакете санкций или нет, важно, что Запад продолжает поддерживать Украину, и делает все возможное, чтобы мы выиграли в этой войне.