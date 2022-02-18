Новый фонд для Украины от западных стран

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вместе с пятью странами: США, Швецией, Швейцарией, Великобританией и Канадой запустило работу общего международного фонда «Партнерство за сильную Украину».

“Этот проект очень важен. Он опирается на человеческие ценности, диктующие нам необходимость поддержать мужчин, женщин и детей в Украине, пострадавших от последствий вооруженной агрессии на востоке, временной оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Украина и ее люди показали большую стойкость, начиная с 2014 года. И они заслуживают нашей поддержки. Украинская безопасность и стабильность — это наша безопасность и стабильность”, - отметил посол Швейцарии в Украине Клод Уайлд.

Среди первых задач фонда станут следующие проекты касаемые Донбасса: улучшение энергоэффективности; противодействие дезинформации; содействие инклюзивному диалогу; оптимизация государственных услуг; расширение экономических возможностей.

В рамках проекта, страны запада должны выделить 35 млн фунтов стерлингов.

Такая поддержка на реализацию программы деокупации оккупированных областей Украины станет очередным свидетельством поддержки стран ЕС и НАТО нашей страны. Кроме того, результаты деятельности фонда должны показать людям в Донбассе, что Украина развивается в отличие от тех территории, которыми на данный момент владеет Россия, что в теории должно развить желание вернуться под контроль Киева.