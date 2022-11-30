Новый дрон для Украины должен ускорить победу в войне

12:08 30 ноября Киев, Украина

Американские конгрессмены призывают Белый дом предоставить Украине боевые дроны «Grey Eagle». 16 сенаторов в письме министру обороны Ллойду Остину попросили администрацию Байдена пересмотреть решение не передавать передовые беспилотники Киеву. К слову, инициатива исходила от “любимчиков” российских пропагандистов республиканцев, что в очередной раз опровергает кремлевский нарратив о сокращении помощи Украине, в случае, если демократы потеряют власть в США.

Тем не менее, «Grey Eagle», пожалуй, один из наиболее смертоносных боевых беспилотных летательных аппаратов в мире. Он способен летать на высоте до 9 км, одновременно нести 4 ракеты воздух-земля и 8 ракет воздух-воздух, а максимальная продолжительность полета составляет 30 часов, при дальности до 2 тыс. км. То есть, этот беспилотник совершенно иного уровня, чем те, что ВСУ используют на данный момент. «Grey Eagle» может вести разведку, наносить удар по наземным целям и даже по малым целям в воздухе.

Передача его Украине действительно ускорила бы деоккупацию захваченных агрессором территорий. А уничтожение Крымского моста, после получение Киевом «Grey Eagle», стало бы вопросом нескольких дней.