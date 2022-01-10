Новые санкции США против России хуже ядерного оружия

В случае полномасштабного наступления России на территорию Украины, США введут экономические санкции, которые приведут к краху российскую экономику. Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс: “Это те меры, которые мы специально решили не вводить в 2014 году из-за огромного влияния, которое они оказали бы на российскую экономику. Мы надеемся, что масштабные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия России по отношению к Украине продолжится, останутся гипотетическими. Потому что мы искренни в нашем желании продолжать дипломатию и деэскалацию”.

Такие громкие заявления больше похожи на браваду запугивания. При этом США не говорят, о каких именно ограничениях идет речь, учитывая, что вот уже более двух месяцев известно о введении санкции при условии вторжения России. В том случае, если это просто способ угрозы против Кремля, то он перестает действовать, так как приелся постоянными повторениями в СМИ.

В тоже время, введение более жестких ограничений все же крайне вероятно, однако будут ли они столь жесткими, чтобы нанести вред Кремлю настолько же сильный, насколько красочно это описывают американцы? И если да, то почему такие санкции не были введены еще в 2014 году? Ведь это позволило бы сохранить тысячи жизней и сэкономить миллиарды долларов. И если такие санкции все же реальны, почему их не ввести сейчас, чтобы пресечь какие-либо попытки Путина на агрессию против Украины. Они бы в частности помогли стимулировать русских оккупантов уйти с Донбасса и Крыма.

Ответы, что США стараются вести “демократическую политику” и использовать дипломатию – не подходят. Будем надеяться, что Америка не блефует и у нее, вместе с Европейским союзом действительно есть пакет ограничений для России, который “обольет холодной водой” Путина и остановит атаку, в случае ее начала.