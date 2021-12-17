Новые санкции против «Северного потока-2»

В Госдепартаменте США подали отчет о включении в санкционный список двух судов, которые участвовали в строительстве российского газопровода, а также компании «Transadria Ltd.». Они участвовали в создании «Северного потока-2» и теперь получили за это ограничения.

Госс-секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что судно компании – «Марлин» - будет определено, как заблокированное имущество.

Введение санкций аргументировано защитой энергетического сектора Европы и Украины, а также направлено против российской агрессии.

Ранее США заявляли, что готовят дополнительные пакеты санкций в случае нападения России на Украину, которое по данным разведки НАТО ожидается в январе-феврале 2022 года. Энтони Блинкен подчеркнул, что Америка остается и останется на стороне Украины.

Введение санкций против политического проекта «Северный поток-2» необходимы, однако постройка газопровода уже завершена. Не стоит, ли направить усилия для того, чтобы юридически невозможно было бы его сертифицировать и запустить?

В США понимают, что запуск газопровода приведет к тому, что российская монополия «Газпрома» в России распространиться на Европу. “Газовая игла” позволит Кремлю подчинить себе государственных лидеров ведущих европейских государств, что в итоге, поставит под угрозу общемировую безопасность. Речь о прекращении конфликта на Донбассе может отойти даже не на второй, а на третий или даже четвертый план, а об аннексированном Крыму страны и вовсе могут позабыть.

Меры необходимо принимать как можно быстрее, так как до запуска газа по трубам «Северного потока-2» остается всего несколько месяцев, после чего будет поздно.