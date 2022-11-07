Новые репрессии на Юге рф и Северном Кавказе

На Юге России и Северном Кавказе продолжаются репрессии в отношении местных жителей, выступающих против войны в Украине. Как правило, правоохранители составляют административные протоколы о "дискредитации" российской армии и штрафуют на суммы до 50 тысяч рублей.

Штрафы по 30 тысяч рублей назначены жителям Ростова Сергею Шишкину, Михаилу Маленеву и Кристине Зайцевой. Из материалов административных дел следует, что они совершили "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ". В суде все трое признали вину.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал Василия Романюту на 30 тысяч рублей. Он вышел в одиночный пикет к обелиску "Чекистам Кубани" в Юбилейном микрорайоне с плакатом "Фюрер Вовка Путлер преступник. Его ждет Гаага". В суде Романюта вину не признал.

Стали известны подробности дела жителя Ставрополя Павла Гладкого. По версии полиции и суда он разместил на стенде для объявлений листовку "Путлер будет уничтожен" и ссылку на телеграм-канал, "направленный на дискредитацию вооруженных сил". Заседание суда прошло без участия самого Гладкого, так как он находится в СИЗО – причина его ареста неизвестна. В итоге суд оштрафовал ставропольчанина на 40 тысяч рублей.

Советский суд Владикавказа рассмотрит два административных дела в отношении Романа Хидирова. Они еще не рассмотрены.

По данным "ОВД-Инфо", только на акциях против объявленной мобилизации 21-26 сентября в целом по стране задержаны 2 419 человек. На Юге России антивоенные акции тогда прошли в Махачкале, Нальчике, Краснодаре и Волгограде.