Новые правила вакцинации

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что начиная с апреля 2022 года, в стране могут начать прививать детей от коронавируса, начиная с пятилетнего возраста. “Благодаря прививкам от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах. Рекомендаций Европейской технической группы экспертов по прививкам детей от пяти лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля” – заявил Кузин.

Опираясь на опыт других стран, где прививки пятилетним детям уже делают, главврач Украины подчеркивает эффективность такой вакцинации. По словам Кузина, побочные эффекты от вакцин у детей на столь раннем возрасте наблюдаются у такого же количества, как и у взрослых, то есть менее 1%.

Стоит отметить, что в Украине уже прививают детей от 12 лет, однако только с разрешения взрослых. Вакцинация несовершеннолетних приведет к тому, что в школах будет уменьшено количество карантинов. Самое главное, подрастающее поколение исключит, практически до нуля, процент смертности от COVID-19, что является первостепенной задачей прививки. При уменьшении допустимого возраста вакцинации, показатели по выздоровлению пойдут в верх, а количество зараженных постепенно сократиться до отметки «зеленой зоны», после чего и вовсе исчезнет.