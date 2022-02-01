Новые правила дистанционной работы, что изменится?

17:46 14 Сентябрь Киев, Украина

Реалии заставили треть украинцев перейти на удаленную работу, но законодательно нет возможности регулировать такую форму занятости, поэтому был зарегистрирован законопроект, который должен изменить существующую ситуацию. 

Что именно он предусматривает, и какой теперь будет работа из дома для украинцев, рассказала Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции «Слуга Народа» и одна из инициаторов законопроекта.
 
"Надомная работа до сих пор регулируется законодательными актами 80-90-х годов родом из Советского Союза. Они устаревшие и не учитывают ни современных технологических возможностей, ни новых вызовов на рынке труда. Законопроект № 4051, который мы с коллегами подали в парламент, вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об охране труда" и предусматривает следующее:

1. Появление двух самостоятельных видов деятельности. Дистанционная - когда работник сам выбирает, где работать и по какому графику. Сам отвечает за то, чтобы иметь необходимые условия труда. Надомная - когда сотрудник работает по четкому графику, согласованному с руководителем. Место его работы - фиксированное и не может быть изменено самостоятельно. Там должна быть зона для выполнения работы и все необходимые технические средства.

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и другими документами работодателя теперь может происходить в электронной форме. А о требованиях по охране труда работодатель может сообщать по видеосвязи.

3. Дистанционный режим можно сочетать с обычным. Такой график между работодателем и работником должен быть согласован и закреплен в трудовом договоре. При его заключении работодатель имеет право узнать, где проживает или где будет выполнять работу работник. Это нужно, чтобы гарантировать его безопасность.

4. Родители, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, могут работать дистанционно, пока ему не исполнится 6 лет. При условии, что работу можно выполнять удаленно, а работодатель имеет для этого нужные ресурсы.

5. Работодатель может перевести компанию на гибкий режим, но должен сообщить сотрудникам об этом не позднее, чем за 2 месяца.

Этим законопроектом мы усиливаем защиту работников, а также даем работодателям возможность официально оформлять их на удаленную работу. А также шагаем в ногу с мировым трендом: все больше компаний-гигантов, таких как Google, Microsoft, Uber, Airbnb, планируют сделать "дистанционку" не вынужденной мерой, а перспективной и удобной формой работы для своих работников."