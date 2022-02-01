Новые правила дистанционной работы, что изменится?

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Что именно он предусматривает, и какой теперь будет работа из дома для украинцев, рассказала Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции «Слуга Народа» и одна из инициаторов законопроекта. Реалии заставили треть украинцев перейти на удаленную работу, но законодательно нет возможности регулировать такую форму занятости, поэтому был зарегистрирован законопроект , который должен изменить существующую ситуацию.Что именно он предусматривает, и какой теперь будет работа из дома для украинцев, рассказала Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции «Слуга Народа» и одна из инициаторов законопроекта.

"Надомная работа до сих пор регулируется законодательными актами 80-90-х годов родом из Советского Союза. Они устаревшие и не учитывают ни современных технологических возможностей, ни новых вызовов на рынке труда. Законопроект № 4051, который мы с коллегами подали в парламент, вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об охране труда" и предусматривает следующее:



1. Появление двух самостоятельных видов деятельности. Дистанционная - когда работник сам выбирает, где работать и по какому графику. Сам отвечает за то, чтобы иметь необходимые условия труда. Надомная - когда сотрудник работает по четкому графику, согласованному с руководителем. Место его работы - фиксированное и не может быть изменено самостоятельно. Там должна быть зона для выполнения работы и все необходимые технические средства.



2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и другими документами работодателя теперь может происходить в электронной форме. А о требованиях по охране труда работодатель может сообщать по видеосвязи.



3. Дистанционный режим можно сочетать с обычным. Такой график между работодателем и работником должен быть согласован и закреплен в трудовом договоре. При его заключении работодатель имеет право узнать, где проживает или где будет выполнять работу работник. Это нужно, чтобы гарантировать его безопасность.



4. Родители, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, могут работать дистанционно, пока ему не исполнится 6 лет. При условии, что работу можно выполнять удаленно, а работодатель имеет для этого нужные ресурсы.



5. Работодатель может перевести компанию на гибкий режим, но должен сообщить сотрудникам об этом не позднее, чем за 2 месяца.



Этим законопроектом мы усиливаем защиту работников, а также даем работодателям возможность официально оформлять их на удаленную работу. А также шагаем в ногу с мировым трендом: все больше компаний-гигантов, таких как Google, Microsoft, Uber, Airbnb, планируют сделать "дистанционку" не вынужденной мерой, а перспективной и удобной формой работы для своих работников."