Новые карантинные ограничения: улучшится ли эпидситуация

21:48 13 Октябрь Киев, Украина

Правительство призвало всех воздержаться от проведения любых массовых мероприятий, это касается не только праздников, но конгрессов и конференций.

Политолог Олег Лисный отметил, что граждане должны ответственно соблюдать меры по сдерживанию эпидемии, но и просветительская работа должна усиливаться, чтобы избежать паники.

«Мы видим, что это все происходит накануне местных выборов, поэтому это используется в политических целях: проводят концерты, встречи, собирают людей. Это безответственно поведение, и я советую избирателям такое отношение также оценивать критически и задуматься, стоит ли за такого политика голосовать. Такая эпидемия сейчас не только в Украине, и это также нагнетает ситуацию. Это мировой вызов, поэтому надо к этому относиться очень ответственно», - сказал Лисный.

Политолог добавил, что решение о запрете массовых мероприятий вводится только сейчас потому, что в предвыборный период количество таких нарушений растет. По словам эксперта, рекомендации по ограничению массовых мероприятий были и раньше, однако из-за их несоблюдения сейчас идет речь об ужесточении условий.

«Видим, что власти, а также в Офисе президента, осознают те риски, которые создает такое поведение. Мы же видим, что прогнозы неутешительные, может быть и 6, и 7, и более тысяч случаев в сутки. Поэтому, такие рекомендации очень своевременные. По европейскому примеру у нас есть определенные здания, которые могут быть использованы при необходимости, как госпитали. Поэтому власть готовится. Это то, что и должна делать власть. Но и общество должно ответственно относиться к соблюдению рекомендаций», - сказал Лисный.

Он добавил, что граждане не придерживаются рекомендаций и санитарных норм потому, что не обеспечена система контроля за их соблюдением, и без этого никакой механизм, призванный регулировать обстановку, не будет работать.