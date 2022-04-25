«Новые цели» рашистов угрожают Приднестровью

Замкомандующий войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, в пятницу 22 апреля заявил о “новых целях” войны: “Контроль над Югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения”. В Кремле, тем не менее, комментировать слова генерала отказались.

Возможно, именно так рождаются “новые цели” войны у рашистов. Кто-то где-то (речь Миннекаева донеслась с Урала) что-то сказал, пропаганда начинает разносить, а “бункерный”, который недавно взял на себя полное командование войсками, начинает исполнять.

Всего несколько дней назад оккупанты заявляли, что “защищают людей Донбасса” и их целью “всегда являлся выход на административные границы Донецкой и Луганской областей”, а теперь уже “русских притесняют в Приднестровье”. Вообще фраза “русскоязычных людей притесняют” стала, неким, объявлением войны от рашистов. Однако, с тем успехом, как быстро меняются “цели” агрессора, то уже завтра, другой генерал может заявить, что “в Приднестровье никого не притесняют” и “мы никогда не говорили о захвате Донбасса”, зато теперь, “русскоязычных притесняют в Грузии”, например.

Необходимо отметить, что Приднестровье – непризнанная республика, являющаяся столь же легитимной, сколь и так называемые «Л-ДНР» - с начала 90-х годов находится под контролем страны-агрессора. Выходит, что сами же рашисты притесняют рашистов? Впрочем, абсурд в словах оккупантов можно встретить так же часто, как и свободного украинца.