Новое пробитие “дна” рашистским МИДом

Чтобы в очередной раз донести до жителей страны-агрессора, для чего рашисты вторглись в Украину и убивают, в том числе, мирное население, пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила следующее: “… все, что было связано с этникой и культурой в первую очередь. Даже книги о кулинарии – тоже запрещались. Почему? Нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя. Он должен был принадлежать кому-то одному. Вот только кому-то одному. Вот только какому-то народу, какой-то одной национальности. А так, чтобы он был общий, так, чтобы в каждом городе, каждом регионе, каждая хозяйка могла его приготовить по своему – нет. На компромиссы идти не хотели. Так вот это и есть то, о чем мы говорим – ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах”.

Сказать о том, что это бредовые, просто, абсурдные идеи, находящиеся в голове у госслужащего – это ничего не сказать. То есть, по словам этого существа, все убийства, изнасилования, мародерство и вообще, нападение на Украину, начиная с аннексии Крыма, ввода войск на Донбасс, аргументируется, в том числе, нежеланием украинцев делиться рецептом борща? Именно в этом, по словам Захаровой, заключается суть “украинского фашизма” и необходимость “денацификации” украинского народа? То есть, рашисты озлобились на Украину за то, что мы, как утверждает эта особь женского пола, не делились борщом.

Речь Захаровой говорит о том, что даже пропагандисты и представители власти Кремля перестали понимать истинную цель, которую преследовал “бункерный” перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Они вынуждены придумывать все новые версии, цепляться абсолютно за любые бредовые идеи, чтобы каждый, кто поддерживает войну, мог выбрать для себя любую подходящую версию и оправдывать агрессию.