Новое избирательное законодательство: будут ли сложности при голосовании

20:08 17 Сентябрь Киев, Украина

Местные выборы запланированные на 25 октября, пройдут по новым правилам, избирателям следует заранее поинтересоваться всеми изменениями.

Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

«Перед тем, как идти на избирательный участок, избирателям надо почитать хотя бы в интернете, что такое открытые списки, как голосовать, какая форма бюллетеня и тому подобное. Часть этой информации уже есть в интернете и часть информационно-разъяснительной работы еще будет проводиться. Это будет проводить ЦИК, но этому надо уделить внимание, потому что по такому формату мы еще никогда не голосовали», - сказал Бондаренко.

Эксперт отметил, что все же не стоит ожидать, что большинство избирателей с пониманием будут участвовать в голосовании.

«Надо понимать, что если мы будем избирать местные советы в общинах, где количество избирателей более 10 000, это означает, что на них будет распространяться избирательная система с открытыми списками. Иными словами, гражданин голосует не только за партию, но и за кандидата этой партии. В случае, если кандидат набирает более 25% избирательной квоты, то тогда он может двигаться по списку этой партии вверх. Это означает, что этот человек от конкретной партии будет иметь больше шансов, чтобы попасть в местный совет», - пояснил эксперт.

При этом Богдан Бондаренко указал, что явка на местных выборах из-за эпидемии будет ниже, чем обычно, и к этому могут добавляться проблемы с большим количеством ошибок во время голосования.



Напомним, местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.