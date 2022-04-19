Новий рейх краще старого

30 січня 1933 р. Адольф Гітлер був призначений канцлером Німеччини, що ознаменувало собою кінець німецької демократії. Спираючись на ідеї расизму та авторитаризму, нацисти скасували основні свободи та розпочали будівництво «народної» держави. Теоретично «народна» держава мала об'єднати всі соціальні верстви та регіони під керівництвом Гітлера. Однак на практиці Третій Рейх швидко перетворився на поліційну державу, де громадяни піддавалися довільним арештам та ув'язненню.
У перші місяці на посаді канцлера Гітлер проводив цілеспрямовану політику «синхронізації», тобто нав'язування нацистських цілей організаціям, політичним партіям та урядам земель, а також переведення їх під контроль нацистів. Культура, економіка, освіта, законодавство опинилися під контролем партії Гітлера. Профспілки скасували, а робітників, службовців та роботодавців змусили вступити до нацистських організацій. До середини липня 1933 р. єдиною дозволеною у Німеччині партією була нацистська. Члени рейхстагу (парламенту Німеччини) стали слухняними маріонетками, підлеглими волі Гітлера. Політика уряду будувалася навколо особи фюрера.
Призначення членів нацистської партії на урядові посади збільшило владу Гітлера над органами державної влади. Нацистська партія побудувала жорстку піраміду влади, кожен рівень якої беззаперечно підпорядковувався вищому. Гітлер був главою Третього Рейху.
Користуючись звинувачуванням у всіх "гріхах" та негараздах комуністів, Адольф Гітлер отримав виняткову владу над Німеччиною. І надалі диктатура Гітлера ґрунтувалась на трьох посадах, які він займає одночасно — рейхспрезидент (глава держави), рейхсканцлер (глава уряду) і фюрер (лідер нацистської партії). Офіційний титул Гітлера – фюрер та «рейхсканцлер».
Однак Третій рейх був одним з міфів, що впроваджувалися у свідомість населення Німецького рейху, що формувався; він повинен був надати впевненості, що люди живуть у «Землі обітованій».
Не судилось Гітлеру поширити свій світогляд на увесь світ розпочавши війну (друга світова) та через декілька років отримав повний розгром.
Через півстоліття його лаври перейшли з Німеччини до росії. Через володимира путіна були відновлені й продовжені концепції які переслідували становлення на пострадянському просторі неонацизму.
Таким самим брудним шляхом як і фюрер володимир путін здобував собі владу. Разом зі своїми подільниками попри звинувачення в економічних злочинах і не тільки, путін йшов тернистим шляхом затаївши злобу на своїх кривдників.
козак, патрушев, золотов - це одні з тих антигероїв, які допомагли новому фюреру вже у путінській росії стати державою терористом №1.
Функції гестапо та сд почали виконувати фсб та гру росії. Один з елементів боротьби з інодумцями було залякування зовнішнім ворогом. Наслідки такого терору ми всі пам'ятаємо, підриви житлових будинків і звинувачення у цьому представників сусідніх держав, територія яких була ласим шматочком для нічим не гребувавши путіна та його зграї.
Путінізм як персоналізм. Відрікшись від усього демократичного на території росії, поливаючи брудом Західні держави та США діти високопосадовців як і самі вельможні громадяни росії купували "у такому неприйнятному заходу" маєтки, вели бізнес, користувались усіма благами цивілізованого світу. Натомість у самій росії перетворили населення на рабів та довели основну його масу до злиднів.
Тепер вся влада у росії в одних руках.
Чи вчить нас чомусь історія? Одне відомо точно. історія повторюється. І віроломно напавши на Україну вже скоро росія як її правитель отримають повний розгром.
Далі буде.
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