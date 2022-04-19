Новий рейх краще старого

06:28 19 апреля Киев, Украина

30 січня 1933 р. Адольф Гітлер був призначений канцлером Німеччини, що ознаменувало собою кінець німецької демократії. Спираючись на ідеї расизму та авторитаризму, нацисти скасували основні свободи та розпочали будівництво «народної» держави. Теоретично «народна» держава мала об'єднати всі соціальні верстви та регіони під керівництвом Гітлера. Однак на практиці Третій Рейх швидко перетворився на поліційну державу, де громадяни піддавалися довільним арештам та ув'язненню.

У перші місяці на посаді канцлера Гітлер проводив цілеспрямовану політику «синхронізації», тобто нав'язування нацистських цілей організаціям, політичним партіям та урядам земель, а також переведення їх під контроль нацистів. Культура, економіка, освіта, законодавство опинилися під контролем партії Гітлера. Профспілки скасували, а робітників, службовців та роботодавців змусили вступити до нацистських організацій. До середини липня 1933 р. єдиною дозволеною у Німеччині партією була нацистська. Члени рейхстагу (парламенту Німеччини) стали слухняними маріонетками, підлеглими волі Гітлера. Політика уряду будувалася навколо особи фюрера.

Призначення членів нацистської партії на урядові посади збільшило владу Гітлера над органами державної влади. Нацистська партія побудувала жорстку піраміду влади, кожен рівень якої беззаперечно підпорядковувався вищому. Гітлер був главою Третього Рейху.

Користуючись звинувачуванням у всіх "гріхах" та негараздах комуністів, Адольф Гітлер отримав виняткову владу над Німеччиною. І надалі диктатура Гітлера ґрунтувалась на трьох посадах, які він займає одночасно — рейхспрезидент (глава держави), рейхсканцлер (глава уряду) і фюрер (лідер нацистської партії). Офіційний титул Гітлера – фюрер та «рейхсканцлер».