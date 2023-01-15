Новая террористическая атака старого террористического образования

11:21 15 января Киев, Украина

14 января в Городе Днепр вражеская ракета попала в жилой дом. В результате чего целый подъезд был разрушен до основания. Согласно официальной версии, ракета, попавшая в здание, была Х-22 – та же самая ракета, которая летом попала в торговый центр в Кременчуге, в базу отдыха, жилые дома и торговый центр в Одессе. Украина до сих пор не имеет возможности сбивать данный тип ракет.

Примечательно, что Х-22 разрабатывалась с целью уничтожения исключительно морских целей, а именно авианосцев. Террористы буквально используют все, чтобы уничтожить мирных украинцев, так как не могут достичь своих военных целей.

Поражает и реакция рядовых россиян, которые уже не пытаются скрыть своего причастия, а радуются человеческим жертвам среди мирного населения. Изоляция этого населения, пожалуй, самое малое, что мир может сделать, чтобы уберечь себя и других от распространения гнилого «русского мира».