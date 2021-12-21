Новая резолюция ЕС сулит ухудшение дел в России

16 декабря европейские парламентарии утвердили новую резолюцию. Ее поддержали 548 депутатов, против проголосовали – 69, воздержались – 54.

В тексте документа отмечено, что в случае нападения на Украину, против России будут введены ряд экономических санкций, как секторальных, так и персональных. К тому же, страны ЕС должны быть готовы срочно их ввести, не дожидаясь наступления РФ, если страна-агрессор не отведет войска от границ с Украиной.

В том числе, один из пунктов резолюции подтверждает намерения стран ЕС отключить Россию от международной платежной системы SWIFT в случае масштабного наступления.

Чтобы не получить новые санкции, ЕС призвали Кремль освободить всех политических и незаконно осужденных заключенных граждан Украины. Евродепутаты осудили нарушение прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, а также призвали Россию участвовать в Нормандском формате и конструктивно вести работу с Трехсторонней контактной группой.

Одним из пунктов касательных конкретно Украины стало решение о принятии нашей страны в Евросоюз. Несмотря на то, государство должно пройти еще сложный путь, чтобы реформировать законодательную систему относительно европейских критериев, евродепутаты своим решением подтверждают поддержку Украины в данном вопросе. Кроме того, данный пункт в резолюции, является четким ответом на требование Путина не содействовать нашей стране в евроинтеграции.