Новая “реформа” системы образования в России

“Разговоры о важном” и “уроки патриотизма” – два новых предмета в российских школах, которые должны воспитывать в детях “патриотизм”. Судя по отзывам родителей, которые в большинстве случаев носят негативный характер, подрастающим россиянам рассказывают о “великом СССР”, учат гордиться “дедами”, одевают в военную форму для почетного караула около флага, обвиняют НАТО и Запад в провоцировании конфликта с Украиной, учат ненависти к другим нациям.

Одним из наиболее абсурдных нововведений стало прослушивание гимна перед началом занятий. “С первых нот” все, кто находится на территории учебного заведения, должны “замирать” на том месте, где их застали звуки гимна, ровняться на флаг РФ и петь гимн.

Все это похоже на уроки политвоспитания в СССР. Абсолютно ненужные предметы для будущей жизни в цивилизованной стране. Однако, весьма актуальны в России, где за “неправильные” слова могут посадить в тюрьму. Кроме общей пропаганды, детям объясняют, что “настоящий патриот это тот, кто, не задумываясь готов остановить своей грудью пулю за родную страну”. То есть – быть пушечным мясом и умереть за чужие яхты и дворцы.

Порой просто не верится, что все это происходит в XXI веке, когда человечество летает в космос, изобретает новейшие цифровые технологии, лекарства от еще недавно неизлечимых болезней. Путин отбрасывает Россию назад в прошлое, в 30-е гг сталинизма. Не станет удивительным, если вскоре агрессор организует туристические туры в Северную Корею, чтобы люди посмотрели, как хорошо живут корейцы по сравнению с россиянами.