Новая почтовая марка к Международному дню защиты детей

Благотворительный почтовый набор «Дети Победы рисуют Украину будущего» 1 июня выпустила «Укрпочта» к Международному дню защиты детей.

Об этом 1 июня сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский .

По его словам, в новой марке есть мотивы от предыдущих, где все тяжелое остается в прошлом, а семьи встречают своих героев в мирной стране.

"Сначала была "Мечта". Мечта о том, что будет, когда Украина победит. Потом – была новогодняя марка, где была мечта, чтобы семьи были вместе в новом году. И теперь третья марка, созданная детьми - как они видят Украину будущего", - отметил Смилянский.

Он добавил, что в Украине самые лучшие, мужественные и креативные дети.

"Ну, а теперь Украина будущего глазами детей красуется на почтовом блоке, который сегодня можно приобрести в отделениях и нашем Почтовом маркете, маркетплейсах eBay и Amazon", - отметил Смелянский.

Стоимость марочного листа составляет 100 грн, из которых 40 гривен пойдут на благотворительность, а именно на помощь тем, кому труднее всего – детским домам и детям, потерявшим родителей.

"Кроме того, если у вас уже не хватает альбомов для наших открыток, их можно прикрепить к холодильнику тематическим благотворительным магнитом "Дети Победы". А вообще, вместе с открыткой, он обязательно послужит хорошим подарком для друзей из-за границы", - сообщил Смелянский.

Напомним, конкурс на лучшую марку из блока "Дети Победы рисуют Украину будущего" "Укрпочта" провела в начале мая. Тогда украинцы отдали свои голоса за марку "Самая заветная мечта", но были просьбы отразить не только работу победителя, но и другие работы.

К сожалению, в Международный день защиты детей пути убил в Киеве двоих...