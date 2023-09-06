16:04 14 августа Киев, Украина

Убожество мысли сумасшедшего бункерного существа в Кремле теперь будут изучать в российских школах на уроках истории. Министр просвещения Сергей Кравцов и экс-министр культуры Владимир Мединский презентовали новый учебник истории для 10-х и 11-х классов. В пособии есть отдельная глава «Россия сегодня. Специальная военная операция». В ней, в частности, указывается, что США “полны решимости воевать, до последнего украинца”. Кроме того, в учебнике утверждается, что “Украина – ультранационалистическое государство”, а “любое инакомыслие жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным”. Как заявил Мединский, в учебнике полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 00-х. Кроме того в пособие добавили раздел о событиях с 2014 года по настоящее время.

Вот ведь незадача. В учебнике истории РФ написали правду, однако, “почему-то”, написали “Украина”, вместо “Россия”. Ведь именно Россия является ультранационалистическим государством, с уничтоженной оппозицией, где любое инакомыслие жестко преследуется. И это не США “готовы воевать до последнего украинца”, а Путин полон решимость уничтожить все мужское, а затем и женское население своей страны.

К сожалению, теперь в России будет расти абсолютно враждебное ко всему окружающему миру поколение, несущее, угрозу цивилизованному миру, впрочем, как и самим себе. Если для зомбирования современного поколения россиян использовали телевизор, то теперь пропаганда проникла в сферу образования – от мала до велика.