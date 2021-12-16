Новая экономическая стратегия для подконтрольного Донбасса

Правительство Украины озабочено экономикой Донбасса. На данный момент в разработке находится план экономического спасения тех территорий, которые подконтрольны Украине. Своим взглядом на ход работы над дорожной картой экономического развития Донбасса поделился вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является одновременно замглавы делегации Украины в Минске.

"Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", - пишет министр.

Он считает, что данная инициатива должна быть как можно скорее внедрена в подконтрольных районах Донбасса, а затем и на неподконтрольные после их освобождения.

Резников указал, что инвесторы в современном мире работают и в горячих точках, и он провел десятки бесед с иностранными дипломатами, представителями международного бизнеса и украинскими инвесторами, которых гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

"Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров", - рассказал он. Дорожную карту экономического развития Донбасса планируют представить в сентябре. "Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", - отметил он. По словам Резникова, данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

Премьер считает, что в условиях коронакризиса Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль в этом процессе.

Вице-премьер Украины провел аналогию, что европейские инвестиции могут создать "новую эру возможностей роста" на Донбассе, как когда-то они превратили этот регион в один из промышленных двигателей континента в девятнадцатом веке.

Он уверен, что уже бессмысленно говорить просто о "восстановлении региона", а вместо этого следует сосредоточиться на создании новой экономики.

"Восстановленный и обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные центры Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях", - считает он.

Как сообщалось, новый глава делегации Украины в Минске Леонид Кравчук уже предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону.