18:24 14 Апрель Киев, Украина

Творчество кремлевских сказочников пошла на спад. Они сохранили и даже умножили интенсивность выпуска басен, но на создание новых тем кремлевским болтали похоже что уже не хватает ума ...



Одна из самых «страшных» сказок Кремля - это сказка о «Правый сектор». Потугами путинских пропагандистов, эта украинская патриотическая организация превратилась в «квинтэссенцию зла», наводит ужас на «простых мирных русских». «Правый сектор» грозит миру, «визитной карточкой Яроша» пугают маленьких детишек в Рязанской и Псковской областях. «ПС» в кремлевском отображении событий повсюду, где есть напряжение, где идет война.



Прошлогодний карабахский конфликт, по мнению сказочников Кремля, ну ни как не мог обойтись без активного участия на стороне Азербайджанских «захватчиков» каких-то мифических украинских националистических формирований. Практически начиная с 2014 года российские пропагандисты регулярно осуществляют разного рода информационные вбросы против Украины, заявляя об участии граждан Украины в тех или иных конфликтах за пределами Украины, почти в составе террористической организации ИГИЛ. Российский пропагандист Семен Пегова, известный по «прокремлевском» освещению войны в Донбассе, активно распространял информацию о том, что якобы представители азербайджанской диаспоры организовали в Одессе наем членов групп «Азов» и «Правый Сектор» для отправки в Нагорный Карабах.



Несмотря на то, что с 2014 года, в российских пропагандистов на руках так и не появилось ни одного весомого доказательства участия украинский в конфликтах за пределами Украины, тема украинских наемников из числа «националистов-карателей» не исчезает с повестки дня кремлевских сказочников.



Новая сказка, которая недавно появилась в информационном пространстве, шокировала Россию. Бедная многострадальная страна! Оказывается, ужасные щупальца «Правого сектора» дотянулись даже до Норильска. Именно здесь, практически у Полярного круга, агент кровавого «Правого сектора» вербовал простых несчастных россиян для участия в боевых действиях на Донбассе в составе националистических вооруженных формирований Украины! За 2000 тысячи долярив! По 3583 километров! Полная чушь!



И снова отличился Семен Пегова. Фейковых новость была обнародована на пропагандистском ресурсе WarGonzo, которым руководит этот псевдожурналисты. Статья, несколько фото, громкий заголовок! И полный бред по сути ...



На фото момента задержания «агента« ПС »на полу старенький пакет« Глория Джинс », черная футболка с надписью УКРОП, и белая футболка с трезубцем, которая уже пожелтела от времени проведенного на складе ФСБ. Кроме футболок, «доказательную базу» составляют скрины экрана смартфона «агента», которые свидетельствуют, что он был активным членом националистических групп в соцсетях. И тут начинается полный зашквар! Группы, которые отмечают «обличители» администрируемых Кремлем! Неонацистская White World, кураторы которой сидят в Кремле, и «Дежурный ООС». Тот самый «Дежурный ООС», который был внесен СБУ в список российских проектов влияния на территории Украины.



Получается, что агент «Правого сектора», что вербует россиян в ряды националистических группировок на крайнем севере России, активно читает пропагандистские ресурсы, созданные под патронатом Кремля?



Кремль не учитывает очевидную халтурнисть и фейковисть таких «сказочных» новостей. Он готов на любые действия для того чтобы оправдать собственные агрессивные намерения. Ему сейчас очень важно затмить разум людям, вплетая так называемый «фактор украинской угрозы» в любые острые новости. Поэтому очевидно, что количество таких «сказок» о «сильных вражеских националистов», в том числе и с «Правого сектора» с каждым днем будет только увеличиваться. Несмотря на то, что даже рядовые россияне - целевая аудитория таких «сказок» - уже давно понимают всю нелепость таких «информационных шедевров» от кремлевских «сказочников»!