Низкий моральный дух оккупантов

Уже известно, что российские военнослужащие, в большинстве своем, устали воевать. В подразделениях назревают бунты, происходят стычки между командирами и рядовым составом, офицеры саботируют приказы, случаются массовые случаи дезертирства, сотни случаев отказников.

Для того чтобы остановить разрастающуюся тенденцию, власти агрессора угрожают военнослужащим тюремными сроками за отказ продолжать воевать и саботаж. Однако статус войны, который в России официально принято называть “специальной военной операцией” не дает права привлекать к уголовной ответственности солдат российской армии по этой причине.

Тем не менее, сотрудникам спецслужб во многих случаях удается достигнуть желаемого, так как в ход идут угрозы жизни, как самим военнослужащим, так и их родственникам.

Причиной низкого морального духа оккупантов послужил ряд причин: плохое командование, обеспечение, неисправная техника, большие потери среди личного состава. При этом, российская армия делает все, чтобы положение усугубилось еще больше, так как коррупция внутри системы никуда не исчезла и оккупационным войскам по-прежнему приходят просроченные сухпайки и медикаменты. Кремль действует в привычном стиле СССР, когда для победы в войне главным оружием являлось “пушечное мясо”, которым следовало закидывать врага.