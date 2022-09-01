Никто не хочет покупать российское оружие

С 15 по 22 августа в России состоялся форум «Армия-2022». На выставке присутствовали представители государств, которые не поддержали международные санкции против агрессора. Тем не менее, в этом году сумма контрактов составила всего 390 млн долларов, а их количество сократилось до 2-х. При это в прошлом году было заключено 20 контрактов на общую сумму 2 млрд долларов.

Об этом еще в начале полномасштабного наступления говорил ряд экспертов. Российское оружие никто не захочет приобретать, после того, как армия агрессора показала его в реальных боевых условиях. Оно не отвечает высоким стандартам пропагандистов типа “аналогов нет”.

С другой стороны, украинские защитники показали эффективность западного оружия, в связи с чем, спрос на него повысится. Россия сама раскрыла все карты и оказалось, что “король то голый”.